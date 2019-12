Condividi su

Serie tv Spotify: anticipazioni e quando esce su Netflix

Il colosso streaming Netflix non smette di proporre contenuti originali, permettendo a vari argomenti di prendere il proprio posto all’interno del catalogo della piattaforma: tra le novità entrate in produzione spicca una serie tv incentrata sulla nascita di Spotify. Al momento non esiste ancora un titolo ufficiale sullo show, ma sicuramente prenderà spunto dal romanzo Spotify Untold, scritto a quattro mani da Jonas Leijonhufvud e Sven Carlsson.

Non è certo la prima volta che il mondo cinematografico (o televisivo) decida di buttare un’occhio su quelli che sono i grandi brand odierni: è successo con Facebook nella pellicola “The Social Network“, nata da un’idea di Aaron Sorkin. In aggiunta, innumerevoli sono i film ispirati alla vita di Steve Jobs, fondatore di Apple.

La serie tv su Spotify verrà prodotta da Yellow Bird; il produttore esecutivo Berna Levin ha approfittato dell’occasione per esprimere il suo entusiasmo sul progetto. Ecco le sue parole ufficiali:

“La storia di come una piccola banda di esperti dell’industria tecnologica svedese ha trasformato la musica – come la ascoltiamo e come è fatta – è davvero una storia per il nostro tempo […] Non è solo una storia sul modo in cui tutte le nostre vite sono cambiate nell’ultimo decennio. Si tratta della battaglia per l’influenza culturale e finanziaria in un mondo globalizzato e digitalizzato.”

Cerchiamo di scoprire dei dettagli in più a proposito della trama. Ricordiamo che al momento lo show è da poco entrato in produzione e non ci sono informazioni per quanto riguarda gli attori che andranno a comporre il cast della serie.

Serie tv Spotify: la trama

La trama dello show si baserà, come su scritto, sul romanzo Spotify Untold; in particolare scopriremo come è nata la start up e, di conseguenza, come è riuscita ad affermarsi in tutto il globo diventando un punto di riferimento per qualsiasi amante della musica. A differenza di Facebook, che è esploso relativamente in un lampo, la storia di Spotify è molto più complessa: fu fondata nel 2006 da Daniel Ek e Martin Lorentzon. Due anni più tardi arriva in tutti gli stores europei la prima app che offriva contenuti musicali in maniera gratuita. Debuttò negli Stati Uniti solo nel 2011 e solo successivamente è riuscita a raggiungere una certa notorietà. Sicuramente ci aspettiamo una sorta di drammaturgia all’interno della serie che farà luce su un angolo buio della crescita dell’azienda. Non appena ci saranno notizie più chiare sul futuro dello show di Spotify, provvederemo ad aggiornarvi.

