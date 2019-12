Condividi su

Ognuno è perfetto: trama, cast e anticipazioni della prima puntata

Oggi 16 dicembre 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Ognuno è perfetto. La fiction è stata diretta da Giacomo Campiotti, regista italiano noto al grande pubblico per aver firmato opere come Giuseppe Moscati, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Braccialetti rossi, Non è mai troppo tardi e Liberi di scegliere.

L’emozionante serie televisiva, sceneggiata da Fabio Bonifacci e composta da sei episodi distribuiti in tre serate, ha potuto contare sulle musiche di Carmine Padula, la fotografia di Fabrizio Lucci e il montaggio a cura di Davide Miele. Ma qual è la sinossi di Ognuno è perfetto?

Ognuno è perfetto: trama e anticipazioni della prima puntata

La fiction Ognuno è perfetto, liberamente ispirata alla serie belga Tytgat Chocolat, racconta la storia di Rick, ragazzo ventiquattrenne con la sindrome di Down determinato a trovare un lavoro. Anche Ivan, padre del giovane, è alla ricerca di un nuovo impiego dopo aver ceduto la sua attività per stare vicino al figlio. Il sogno di quest’ultimo diventa realtà quando conosce Miriam che lo assume nella sua fabbrica di cioccolato nel reparto d’imballaggio che è stato completamente affidato ad un squadra di ragazzi con sindrome di Down. Tra questi c’è Tina, giovane donna di cui Rick si invaghisce immediatamente e che sembra ricambiare i suoi sentimenti.

Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, improvvisamente un evento sconvolge la vita del protagonista di Ognuno è perfetto. L’adorata fidanzata è costretta a lasciare l’Italia ma il coraggioso innamorato farà di tutto pur di ritrovare la sua dolce metà. Riuscirà nell’ardita impresa?

Il cast della serie televisiva

In Ognuno è perfetto Edoardo Leo interpreta Ivan mentre Cristiana Capotondi è Miriam. Nicole Grimaudo veste i panni di Alessia, Gabriele Di Bello quelli di Rick e Alice De Carlo è Tina. Raffaele Vannoli ricopre il ruolo di Cristian, Aldo Arturo Pavesi quello di Maurizio Cedrini e Valentina Venturis è Giulia.

Hanno partecipato alla serie televisiva Matteo Dell’Armi nella parte di Django, Piera Degli Esposti in quella di Emma e Gianluca Gobbi che è Gustavo. Simona Nasi è Simona, Giulio Cristini interpreta David e Paolo Graziosi è Achille. Franco Barbera indossa le vesti di Antonio, Tobia De Angelis quelle di Tommaso e Riccardo Lombardo è Carlo. Elena Aimone ricopre il ruolo di Irene, Olivia Manescalchi quello di Katarina ed Eugenio Bramati è Marione. Completano il cast di Ognuno è perfetto Daniele Verrini nei panni di Sandro, Lara Fatà in quelli di Anna e Giorgio Colangeli che è l’ex-capo di Polizia.

