Legacies 2x09: trama, anticipazioni e quando esce il nuovo episodio

Condividi su

Legacies 2×09: trama, anticipazioni e quando esce il nuovo episodio

Il 12 dicembre 2019 è andato in onda su The CW il finale della mid-season di Legacies, terminato con un sorprendente cliffhanger che vede il ritorno di uno dei personaggi storici della serie. Prima di passare alle anticipazioni di cui siamo a conoscenza sul prossimo episodio della seconda stagione, facciamo un recap dell’ottava puntata.

Legacies 2×08: il recap della puntata

Hope e Lizzie si ritrovano a essere le uniche alle prese con uno strano mostro che ha invaso la scuola Salvatore: Krampus. Quest’ultimo ha anticipato il natale portando un clima festivo all’interno dell’istituto.

Mentre Lizzie si metterà alla ricerca di Landon e Rafael, con l’aiuto di Sebastian, Hope continuerà a trovare un modo per sconfiggere il mostro, supportata da Clarke.

Dopo una serie di peripezie in cui si scopre che Malivore non è nient’altri che Necromante. Krampus viene definitivamente sconfitto grazie all’intervento dello stesso Babbo Natale che, in un micidiale scontro, strappa il cuore della creatura. Tutti tornano a vivere momenti tranquilli e la figura natalizia per eccellenza distribuisce regali ai presenti.

Nel finale della puntata, Landon bacia Hope sotto il vischio, mentre Lizzie e Sebastian scoprono l’attrazione che provano l’una per l’altro.

Giri/Haji: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in streaming

Anticipazioni della prossima puntata

Al momento non ci sono molte informazioni su ciò che accadrà nell’inizio della seconda parte della stagione. Ciò che possiamo dire è che la puntata debutterà giovedì 16 gennaio 2020. Il titolo è già stato annunciato: “I Couldn’t Have Done This Without You“, che, tradotto in italiano, vuol dire: “Non Avrei Potuto Fare Tutto Questo Senza di Te/di Voi“. Come ormai è routine della saga, quest’ultima sarà una frase che uscirà dalla bocca di uno dei protagonisti. Infine, come è possibile intuire dal promo della puntata, è probabile che vedremo Lizzie e Josie invischiate in una sorta di rito magico che fa appello alla Congrega dei Gemini. Per saperne di più, dovremmo attendere la trasmissione.

In attesa di scoprire la sinossi ufficiale, possiamo tranquillamente goderci il promo dell’episodio. Lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Promo Legacies 2×09

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]