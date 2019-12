Condividi su

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming

Barcellona-Real Madrid, match di recupero valido per la 10a giornata della Liga 2019/2020, si disputerà mercoledì 18 dicembre alle ore 20 al Camp Nou

Barcellona – Real Madrid: il Clásico che vale la prima posizione

Barcellona e Real Madrid si sfideranno per il recupero della decima giornata di campionato. I padroni di casa scenderanno in campo all’interno delle mura amiche dopo aver pareggiato 2-2 in trasferta contro la Real Sociedad, facendosi rimontare per due volte, raccogliendo così l’ultimo dei 13 punti nelle ultime cinque gare. In gol per i catalani Griezmann e Suarez.

Stesso percorso per i blancos che hanno raggiunto il pareggio in extremis – nell’ultimo incontro esterno contro il Valencia – grazie al solito Karim Benzema, siglando il risultato finale di 1-1. Anche per la squadra di Zidane si tratta dell’ultimo dei 13 punti conquistati nelle cinque partite finali. Entrambe le squadre occupano le prime due posizioni del campionato a pari punti, dunque sarà un vero e proprio scontro diretto per la lotta al titolo.

I precedenti di Barcellona – Real Madrid

Negli ultimi quattro precedenti in campionato al Camp Nou, i padroni di casa hanno vinto una sola volta. Nelle altre tre occasioni è stato il Real a portare a casa la vittoria, mentre in altre due le squadre si sono divise la posta in palio. L’ultima sfida risale all’ottobre 2018, con il Barcellona che vinse con un roboante 5-1

Le probabili formazioni del match

BARCELLONA. Squadra di casa che si presenterà con il solito 4- 3- 3 che prevede Ter Stegen tra i pali difeso da Piquè e Lenglet centrali, mentre sulle corsie di difesa ci saranno Jordi Alba e Sergi Roberto. A centrocampo sicuri del posto Busquets, Rakitic e De Jong; avanti il tridente composto da Griezmann, Suarez e Messi.

REAL MADRID. Zidane alle prese con qualche dubbio di formazione viste le indisponibilità di Hazard, Marcelo e Mendy. La squadra dovrebbe schierarsi a specchio con quella dei padroni di casa con Courtois in porta; in difesa Carvajal, Ramos, Varane e Nacho. A centrocampo si rivede tra i titolari Casemiro con Kroos e Modric mezze ali. In avanti Isco e uno tra Bale e Rodrygo da affiancare a Benzema.

Barcellona (4 – 3 – 3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, Suarez, Messi.

Real Madrid (4 – 3 – 3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Bale, Benzema.

Dove vedere Barcellona-Real madrid in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

