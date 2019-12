Condividi su

Brescia-Sassuolo: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Brescia-Sassuolo è un match valido per il recupero del settimo turno del campionato di Serie A: la partita era stata annullata per la scomparsa del patron neroverde, Squinzi. Fischio d’inizio previsto per le 20.45 di mercoledì 18 dicembre, allo stadio “Rigamonti” di Brescia.

Lo stato di forma delle due compagini: Brescia in salute, Sassuolo a rischio

Per i padroni di casa, rispetto a quel lontano 6 ottobre, le cose sono cambiate radicalmente: il ritorno di Corini in panchina ha infatti portato una ventata di positività e di consapevolezza ad una squadra protagonista di 2 vittorie consecutive (una delle quali in casa dove finora era arrivato solo un punto con la Fiorentina) con 4 gol fatti e 0 subiti. Il Brescia occupa ancora il terzultimo posto in classifica, a -2 dall’Udinese quartultima, ma adesso guarda al proseguo del campionato con un’altra mentalità: e il caso Balotelli sembra rientrato, con l’attaccante italiano pronto a trascinare i suoi compagni verso la salvezza e, perché no, a mettere qualche dubbio nella testa del c.t. Mancini in vista di Euro 2020.

Dall’altro lato c’è un Sassuolo che riceve i complimenti di tutti per il bel gioco espresso e per la moltitudine di talenti mandati in campo ogni domenica, ma che raccoglie molto meno di quanto meriterebbe: il calendario non è stato certo amico degli emiliani, che nelle ultime 3 hanno affrontato Lazio, Juventus e Milan. I neroverdi rientrano, loro malgrado, nella lotta per non retrocedere, visto che si trovano a sole 3 lunghezze dalla terzultima: quello di mercoledì sarà uno scontro diretto a tutti gli effetti.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Sportivo

Brescia-Sassuolo: le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Spalek; Romulo; Balotelli, Torregrossa.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Brescia-Sassuolo: dove vedere il match in tv o streaming

La partita Brescia Sassuolo, recupero della 7° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Brescia Sassuolo in diretta streaming live.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]