Sorteggi Champions League, Ottavi di Finale: c’è Juventus-Lione

I sorteggi di Champions League 2019 sorridono alla squadra di Torino che agli ottavi di finale incontrerà i francesi del Lione.

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha commentato così i risulatati dell’urna di Nyon: “Sarà importante arrivare in forma, altrimenti non si passa il turno ma l’anno scorso, con l’Atletico Madrid, andò sicuramente peggio. Ronaldo-Dybala-Higuain? Che bello vederli giocare insieme“.

Sorteggi Champions League: I francesi del Lione in un periodo di Crisi

Si sono svolti nel pomeriggio di Lunedì 16 Dicembre a Nyon i sorteggi degli Ottavi di finale della Champions League 2019/2020. La squadra di Torino ha pescato i francesi del Lione, allenati da una vecchia conoscenza della serie A: l’ex tecnico della Roma Rudi Garcia.

I transalpini non vivono un momento facile in questa stagione: con l’ultima sconfitta in campionato subita contro il Rennes sono precipitati all’ottavo posto in classifica. Anche la qualificazione per gli ottavi non è stata un’impresa semplice visto il secondo posto nel girone G con soli 8 punti (decisivo è stato il pareggio raggiunto all’82esimo minuto dell’ultimo scontro).

Ad aggravare la situazione del Lione sono arrivati gli infortuni della stella Memphis Depay e di Reine-Adelaide. Per Depay si sospetta una rottura dei legamenti crociati, il che vorrebbe dire stagione finita.

Con i due infortunati la probabile formazione del Lione sarà: 4-2-3-1 con Lopes tra i pali; Tete, Denayer, Rafeal e Andersen in difesa; Thiago Mendes e Tousart sulla linea mediana; Bernard Traoré, Terrier e Aouar sulla trequarti dietro alla punta Dembelé.

Il commento di Rudi Garcia sull’ottavo di finale Juventus-Lione

Il tecnico del Lione ha commentato così il futuro incontro con la Juventus: “È sempre bello giocare contro i migliori giocatori del pianeta. La juve ha una delle migliori difese in Europa. Siamo felici di Affrontare Cristiano Ronaldo“.

Quando si affronteranno le due squadre

Per sapere se la Juventus riuscirà ad approdare ai quarti di finale oppure se sarà il Lione a riuscire nell’impresa dovremmo aspettare il 26 Febbraio per la gara di andata e il 17 Marzo per il ritorno. Assisteremo sicuramente a due partite “ad alta velocità” sull’asse Torino-Lione.

