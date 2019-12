Condividi su

Sorteggi Champions League, ottavi di finale: partenopei pescano male, c’è Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona sarà uno degli ottavi di finale della Champions League: l’andata verrà disputata al “San Paolo” il 25 febbraio, mentre il ritorno si giocherà al “Camp Nou”, il 18 marzo.

L’esperienza di Gattuso sulla panchina del Napoli è iniziata in modo tutt’altro che banale: alla prima partita disputata, la squadra ha dimostrato di avere ancora tantissimi problemi da risolvere (in campo e fuori). Non è frutto di casualità, infatti, la meritata vittoria del Parma al San Paolo. Come se non bastasse, la fortuna ha deciso di girare le spalle al club partenopeo, che agli ottavi di finale affronterà l’avversario senza dubbio più ostico, ovvero il Barcellona. Quando ha accettato l’incarico, “Ringhio” sapeva delle difficoltà a cui andava incontro, ma probabilmente la realtà dei fatti è ancor più complicata dell’immaginazione.

Per il Barcellona, così come per il Napoli, sarà la prima volta: mai nella storia, infatti, le due squadre si erano incontrate a livello di match ufficiali; gli unici precedenti sono delle amichevoli o il Trofeo Gamper disputato al Camp Nou. Suggestiva l’idea di veder giocare l’unico vero erede di Maradona al San Paolo, Leo Messi, fresco vincitore del sesto pallone d’oro della sua carriera, un record incredibile e che la dice lunga sul valore di un giocatore unico. Le ultime due trasferte europee in Italia per il Barça sono state a dir poco indigeste: 3-0 contro la Juventus nel 2017, e 3-0 contro la Roma nel 2018, entrambe le volte in un quarto di finale.

Napoli-Barcellona: il percorso delle due squadre

Il Napoli è una delle pochissime squadre ad essere uscita imbattuta dal girone di qualificazione: 4 punti ottenuti contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool fanno ben sperare Gattuso e i giocatori, che in campo europeo hanno davvero dato il meglio di loro stessi in questo avvio di stagione.

Il Barcellona, come succede ormai da 13 stagioni consecutivamente, ha vinto il proprio girone di Champions condannando l’Inter alla retrocessione in Europa League: fatale è stata la vittoria dei Blaugrana a San Siro nell’ultimo turno contro i nerazzurri.

Difficilmente il Napoli riuscirà a fermare il cammino di una squadra che nell’ultimo decennio ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale, ma l’esperienza Roma di 2 anni fa ci ha insegnato qualcosa: mai dare nulla per scontato.

