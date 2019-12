Condividi su

Nicole Grimaudo: chi è in Ognuno è Perfetto, carriera e curiosità

Nicole Grimaudo, una tra le più apprezzate attrici italiane, sarà Alessia, la mamma di Rick, ventiquattrenne affetto da Sindrome di Down, e moglie di Ivan (interpretato da Edoardo Leo). La coppia vive un momento di crisi quando Alessia, mamma apprensiva e maniaca del controllo, decide di prendere del tempo per sé e di tornare a dedicarsi al proprio mestiere, nell’ambito della comunicazione. È lì che incontra un nuovo uomo che metterà in discussione sia la sua storia che lei: dovrà lavorare molto su sé stessa per riscoprirsi.

Nicole Grimaudo: biografia e carriera

Nicole nasce a Caltagirone il 22 aprile 1980, e ha due sorelle maggiori, Maria Vittoria e Simona. A soli 14 anni, nel 1994, trovandosi a Roma per andare a trovare le due sorelle, decide di tentare un provino per il programma tv Non è la Rai e sarà proprio questa esperienza a segnare il suo esordio. Nel 1996 prende parte alla miniserie televisiva Sorellina e il principe del sogno che le apre le porte verso il mondo della recitazione. Consacrata ormai come attrice, nel 1998 debutta al cinema in Tu ridi, quindicesimo film diretto dai fratelli Taviani. Continua così l’ascesa nel mondo del cinema: la giovanissima Nicole recita in Amadeus, regia di Polanski, e in tante altre serie tv italiane (Un posto tranquillo, L’ispettore Coliandro, iIl bello delle donne, R.I.S. Delitti imperfetti). Nel 2009 ritorna sul grande schermo con Baarìa, del regista siciliano Giuseppe Tornatore, e nello stesso anno è la protagonista in Mine vaganti, film di Ferzan Özpetek, grazie a questa pellicola vince diversi premi tra cui un Globo d’oro come Attrice Rivelazione. Nel 2013 lavora già insieme a Edoardo Leo nel film Buongiorno papà. Negli ultimi anni la si è vista come protagonista nello spot pubblicitario della Mulino Bianco insieme a Giorgio Pasotti.

Nicole Grimaudo: la vita privata

Nicole Grimaudo è una persona molto riservata, e sicuramente non ama far parlare di sé. Nicole è sposata, ha un figlio e, dopo anni di mistero, si è scoperta l’identità del marito: Francesco, che lavora come giornalista in Rai, anch’esso di Caltagirone. Il figlio, Pietro, di cinque anni, ha totalmente stravolto la vita della siciliana che, pur di dedicarsi al bimbo, ha accantonato la carriera per due anni. Nicole dice di essere una mamma affettuosa, premurosa e presente, che ama giocare e godersi il figlio e la propria famiglia. Nei piani suoi e di suo marito c’è anche quello di regalare un fratellino o una sorellina a Pietro.

