Condividi su

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta tv e streaming

Fiorentina-Roma, match valido per la 17a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà venerdì 20 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi.

Fiorentina e Roma si affronteranno venerdì sera in quella che sarà l’ultima partita del 2019. La squadra di casa, dopo aver ottenuto un pareggio in extremis contro l’Inter grazie al gol di Vlahovic, è riuscita ad abbandonare la striscia negativa di risultati che vedeva i viola sconfitti in quattro degli ultimi cinque incontri in campionato. Certamente mister Montella non può dormire sonni tranquilli visto l’avversario che dovrà affrontare e la situazione non ottimale in classifica, con la sua squadra che occupa la 13a posizione con 17 punti e la zona rossa lontana di sole quattro lunghezze.

Situazione completamente opposta quella che riguarda la squadra di mister Fonseca, fresca del passaggio ai sedicesimi di Europa League e dell’ultima vittoria interna in campionato contro la Spal per 3-1 grazie all’autogol di Tomovic e alle reti di Perotti su rigore e di Mkhitaryan. I giallorossi occupano la quarta posizione in campionato alle spalle della Lazio, lontana solo quattro punti, e hanno intenzione di prolungare la striscia di risultati positivi che dura da quattro giornate condite da tre vittorie e un pareggio.

I precedenti di Fiorentina – Roma

Negli ultimi cinque incontri all’Artemio Franchi, i padroni di casa hanno vinto una sola volta; i giallorossi hanno portato i tre punti a casa in due occasioni, mentre due sono i pareggi tra le due squadre. L’ultima gara in casa della Fiorentina risale al novembre di un anno fa terminata con il risultato di 1-1.

Le probabili formazioni del match

FIORENTINA. Vincenzo Montella propenso a confermare 10 degli 11 interpreti che sono scesi in campo contro l’Inter, ad eccezione di Boateng che si siederà in panchina per far spazio a Vlahovic, autore del gol del pareggio nell’ultima gara interna. Confermati Chiesa e Castrovilli che erano usciti anzitempo nella gara contro i nerazzurri.

ROMA. Capitolini che dovrebbero scendere in campo con il solito 4-2-3-1, marchio di fabbrica di mister Fonseca. Ritorneranno tra i titolari Spinazzola e Mancini a discapito di Florenzi e Cetin, mentre rimane in forte dubbio la convocazione di Smalling per un trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro che lo ha già tenuto fuori per la gara contro la Spal. Mediana presidiata da Diawara e Veretout; in avanti confermati Zaniolo, Pellegrini e Dzeko con Perotti non sicuro del posto insidiato da Mkhitaryan e Under.

Fiorentina (3 – 5 – 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Roma (4 – 2 – 3 – 1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Il talento ad intermittenza di Manolo Gabbiadini

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]