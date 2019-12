Dove vedere Spezia-Cremonese in diretta tv e streaming

Condividi su

Spezia-Cremonese, match valido per la 17a giornata della Serie B 2019/2020, si disputerà venerdì 20 dicembre alle ore 21 allo stadio Alberto Picco.

Spezia-Cremonese: tre punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica

Spezia e Cremonese scenderanno in campo nell’anticipo del venerdì sera, entrambe alla ricerca di punti per risalire in classifica. Dopo un brutto avvio di stagione, i padroni di casa hanno raccolto 8 punti nelle ultime cinque giornate che hanno consentito di lasciare la zona play out anche se dista di un solo punto. I bianconeri tornano a giocare in casa dopo aver pareggiato 0-0 contro il Venezia nell’ultimo turno.

Percorso simile per gli ospiti: anche loro hanno raccolto 8 punti nelle ultime cinque gare in campionato e si presentano allo stadio Picco dopo il successo interno contro il Perugia, partita terminata 2-1 per i grigiorossi. Entrambe le squadre hanno 20 punti in classifica ma con una vittoria potrebbero addirittura portarsi a -1 dalla zona play off, in attesa delle partite di sabato e domenica.

I precedenti di Spezia-Cremonese

Negli ultimi due incontri in casa dei liguri, lo Spezia ha vinto in entrambe le occasioni con l’ultima vittoria che risale all’aprile del 2018 con il risultato di 1-0. La Cremonese non vince in trasferta contro i bianconeri dal febbraio 1943, mentre l’ultimo pareggio è datato febbraio 1933.

Le probabili formazioni del match

SPEZIA. Mister Italiano orfano del suo centrocampista Giulio Maggiore, squalificato durante l’ultima gara contro il Venezia: al suo posto dovrebbe scendere in campo Vignali. Confermato il 4-3-3 con Scuffet tra i pali, a centrocampo Bartolomei e Mastinu sicuri del posto da titolari. In avanti confermato il tridente Ragusa, Gudjohnsen e Bidaoui.

CREMONESE. Mister Baroni dovrebbe confermare gli stessi 11 che hanno portato a casa i tre punti contro il Perugia. In porta l’ex Milan e Cagliari Agazzi difeso da Bianchetti, Claiton e Caracciolo. A centrocampo confermati Valzania e Gustafson, in attacco Piccolo alle spalle della coppia Palombi – Ceravolo.

Spezia (4 – 3 – 3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Vignali, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui.

Cremonese (3 – 4 – 1 – 2): Agazzi; Bianchetti, Claiton, Caracciolo; Zortea, Valzania, Gustafson, Migliore; Piccolo; Palombi, Ceravolo.

Dove vedere Spezia-Cremonese in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

