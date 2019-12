Condividi su

Alessio Allegri è morto dopo un malore in campo: chi era il cestista

Lutto nel mondo del basket: il capitano della Osl Garbagnate Alessio Allegri è morto nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre 2019, a causa di un malore che lo ha colpito mentre giocava una partita di Serie C Silver e che gli ha causato un arresto cardiaco. Allegri aveva 37 anni.

Alessio Allegri è morto per un malore: cosa è successo

Domenica 15 dicembre Allegri stava disputando la partita nel palazzetto di Rho contro La Torre di Torre Boldone, una squadra lombarda, della provincia di Bergamo. Durante la partita, il giocatore ha avvertito che qualcosa non andava, ha alzato il braccio chiamando aiuto, poi si è sentito cedere ed è caduto a terra. Immediati i soccorsi, così come il trasferimento all’ospedale Sacco. In un primo momento il cestista sembrava anche essersi ripreso, ma nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre, il ragazzo ha avuto il fatale arresto cardiaco.

Chi era il cestista

Aveva solo 37 anni, era felicemente sposato e a breve sarebbe diventato padre. Soprannominato Koeman, come il difensore della nazionale olandese, per la sua statura, Allegri era molto noto nell’ambiente del basket minore lombardo, dove oltre a ricoprire il ruolo di giocatore, da un po’ di tempo era diventato anche istruttore e allenatore, insegnando ai bambini del suo paese come si gioca a pallacanestro e la passione per questo sport.

Diversi i commenti di cordoglio sui social, che ricordano Allegri come un bravo ragazzo, un bravo giocatore di basket, ma soprattutto un esempio per tutti, ricordando tristemente come tra pochi giorni sarebbe diventato papà. Il figlio, infatti, nascerà a gennaio. I compagni di squadra hanno deciso per il rinvio del match di sabato prossimo, visibilmente provati dalla tragica notizia.

