Calendario semifinali e finale coppa del mondo per club 2019

La Coppa del Mondo per Club Fifa 2019 entra nel vivo e soprattutto potrà essere vista in chiaro dagli appassionati della competizione e, in generale, del calcio giocato. La Coppa del Mondo per Club non sarà forse sorprendente come la Champions League, ma nel calcio mai dire mai e alcune sorprese potrebbero esserci già nelle semifinali. In ogni caso sarà possibile vedere in chiaro la finale per il 5° e il 6° posto e le 2 semifinali che daranno l’accesso alla finalissima. L’appuntamento è rispettivamente per martedì 17 e mercoledì 18 dicembre 2019.

Coppa del Mondo per Club Fifa 2019: le partite in programma

Si inizia dunque martedì 17 dicembre 2019 con la partita tra Al Sadd ed Esperance, ovvero le due squadre sconfitte nel secondo turno, che si affronteranno per raggiungere almeno il 5° posto. Sempre oggi martedì 17 dicembre toccherà anche alla prima semifinale: i campioni della Copa Libertadores del Flamengo sfideranno gli arabi dell’Al Hilal: il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.30.

La seconda semifinale si disputerà domani mercoledì 18 dicembre e vedrà gli inglesi del Liverpool, vincitori della Champions League dello scorso anno, sfidare i messicani del Monterrey. La partita inizierà alle ore 18.30.

Le due squadre vincitrici si sfideranno nella finalissima di sabato, alle ore 18.30, che decreterà la squadra di club campione del mondo 2019.

Coppa del Mondo per Club Fifa 2019: dove vedere le partite in tv

Le partite saranno trasmesse in chiaro, come abbiamo anticipato. Al Sadd – Esperance inizia alle ore 15.30 di oggi, martedì 17 dicembre, e sarà possibile vederla sul Canale 20, con la telecronaca di Fabrizio Ferrero, o seguirla in streaming su sportmediaset.it. Stessi canali di trasmissione per Flamengo – Al Hilal, che però inizierà alle ore 18.30, per la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Nando Orsi.

Mercoledì 18 dicembre sarà la volta di Monterrey – Liverpool: anche questo match sarà trasmesso in chiaro su Canale 20, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Aldo Serena, e in streaming su Sportmediaset.it.

Date ottavi Champions League e sedicesimi Europa League: andata e ritorno delle italiane

L’albo d’oro

Nella seguente tabella le squadre partecipanti alla coppa del mondo per club negli ultimi anni e le vincitrici dell’ambito trofeo internazionale.

Anno Vincitore Finalista 2000 Cointhians (BRA) Vasco da Gama (BRA) 2005 Sao Paulo (BRA) Liverpool (ING) 2006 Internacional (BRA) Barcellona (SPA) 2007 Milan (ITA) Boca Juniors (ARG) 2008 Manchester United (ING) LDU Quito (COL) 2009 Barcellona (SPA) Estudiantes de la Plata (ARG) 2010 Inter (ITA) TP Mazembe (CON) 2011 Barcellona (SPA) Santos (BRA) 2012 Corinthians (BRA) Chelsea (ING) 2013 Bayern Monaco (GER) Raja Club Athletic (MAR) 2014 Real Madrid (SPA) San Lorenzo (ARG) 2015 Barcellona (SPA) River Plate (ARG) 2016 Real Madrid (SPA) Kashima Antlers (GIA) 2017 Real Madrid (SPA) Gremio (BRA) 2018 Real Madrid (SPA) Al Ain (EAU)

