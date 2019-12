Condividi su

Il mistero di Henri Pick: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

L’attesa è finita, a breve approderà sul grande schermo Il mistero di Henri Pick. Il lungometraggio, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 19 dicembre 2019, è stato diretto e diretto da Rémi Bezançon, regista e sceneggiatore francese noto al grande pubblico per opere come Ma vie en l’air, Travolti dalla cicogna, Le avventure di Zarafa – Giraffa giramondo, Nos futurs e Le premier jour du reste de ta vie.

La commedia agrodolce, basata sull’omonimo romanzo scritto da David Foenkinos e distribuita da I Wonder Picture, ha potuto contare sulle musiche di Laurent Perez del Mar, la fotografia di Antoine Monod e il montaggio a cura di Valérie Desein. Ma qual è la sinossi de Il Mistero Henri Pick?

Il mistero di Henri Pick: trama e anticipazioni del film al cinema

Un editore trova in una biblioteca della Bretagna un libro che raccoglie opere che nessuno ha voluto finanziare. Sfogliando il manoscritto si rende conto del grande talento di colui che lo ha ideato e, ammaliato dalle parole lette, afferma di avere tra le mani un vero e proprio capolavoro. Non è poi così infrequente che il valore di grandi artisti sia riconosciuto dopo tempo e l’uomo si mette alla ricerca dell’autore. A questo punto però inizia il mistero di Henri Pick. Quest’ultimo, creatore del gioiello su carta, è morto qualche anno prima ed era conosciuto in città per il suo lavoro da pizzaiolo.

Quello che stupisce è il fatto che il defunto mentre era in vita non abbia mai parlato della sua passione persino la moglie, intervistata, dichiara di non averlo mai visto leggere o scrivere qualcosa. Il romanzo nel frattempo conquista il pubblico ma l’enigma attorno alla figura dell’autore si infittisce sempre di più fino a quando il critico letterario Jean Michel Rouche decide di indagare per conto proprio sul caso con la speranza di scoprire la verità. Risolverà il mistero Henri Pick?

Il cast del film

In Il mistero di Henri Pick Fabrice Luchini interpreta Jean-Michel Rouche mentre Camille Cottin è Joséphine Pick. Alice Isaaz veste i panni di Daphné Despero, Bastien Bouillon quelli di Fred Koskas e Astrid Whettnall è Inès de Crécy. Josiane Stoléru ricopre il ruolo di Madeleine Pick, Marc Fraize quello di Jean-Pierre Gourvec e Marie-Christine Orry è Magali Roze.

Hanno partecipato al film anche Vincent Winterhalter nella parte di Gérard Despero, Louis Descols quella di Visconte d’Archiac e Philypa Phoenix è Wendy Bellamy. Inoltre Annie Mercier è Bénédicte Le Floch e Florence Muller interpreta Brigitte Rouche. Completano il cast Hanna Schygulla nelle vesti di Ludmila Blavitsky e Lyes Salem in quelle del produttore televisivo.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]