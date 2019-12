Sorteggi Champions, ottavi di finale: Real-City, come un derby per Guardiola

Condividi su

Champions League, ottavi di finale: Real-City, come un derby per Guardiola

Real Madrid-Manchester City è uno degli ottavi di finale della Champions League 19/20: il match d’andata si giocherà nella capitale spagnola (26 febbraio), mentre il ritorno verrà disputato all’Etihad Stadium di Manchester.

Madrid veterano di Champions. Il City si gioca il tutto per tutto in Europa

Il Real Madrid, come ogni anno, è una delle grandissime favorite per la vittoria finale, per storia, per tradizione e per via di un altro incredibile fattore: da allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane non è mai stato eliminato dalla competizione; 3 vittorie su 3 Champions League disputate, numeri leggendari. Gli spagnoli hanno voglia di rifarsi dopo la clamorosa debacle dello scorso anno: il Madrid fu infatti sconfitto in casa dall’Ajax per 1-4 sotto la gestione di Santiago Solari.

Situazione diametralmente opposta per il Manchester City, ancora alla ricerca del primo storico successo in questa competizione: i Citizens nonostante i numerosi investimenti di questi anni, non sono mai riusciti ad andar oltre alla semifinale, raggiunta una volta, proprio contro il Real Madrid. La sfida ai Blancos sarà come un derby per Guardiola, catalano dentro ed allenatore del Barcellona per 4 stagioni, caratterizzate da un successo dopo l’altro. Manchester City che punterà tutto sulla Champions League visto che il campionato sembra ormai essere stato assegnato: i 14 punti di distanza dal Liverpool sembrano un ostacolo insormontabile.

Real Madrid-Manchester City: il percorso delle due squadre

Il Real Madrid aveva poche chance di pescare un avversario più abbordabile, per via del suo piazzamento in seconda posizione in un girone letteralmente dominato dal Paris Saint Germain di Icardi e compagni. Le prime 6 partite europee dei Blancos non sono state esaltanti ma il Real Madrid ci ha abituato a fare sul serio dagli ottavi in poi: Guardiola è avvisato.

Il Manchester City è una delle squadre imbattute nei gironi: 4 vittorie, 2 pareggi, e soltanto 4 gol subiti nello stesso girone dell’Atalanta, che si è qualificata anche grazie alla serietà e alla professionalità dei Citizens che, nell’ultima giornata (nonostante fossero già sicuri del primo posto), hanno battuto la Dinamo Zagabria in trasferta.

