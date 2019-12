Condividi su

Classifica qualità della vita 2019: città italiane migliori e peggiori

Qualità della vita 2019: come ogni anno il quotidiano economico Il Sole 24 ha stilato una classifica delle province italiane col miglior tasso di qualità della vita. Come vedremo sono molti gli indicatori presi in considerazione e grazie al confronto da un anno all’altro è possibile vedere chi sale e chi scende nella speciale classifica (qui un nostro articolo sulla classifica 2018 di Italia Oggi).

Classifica, le migliori e le peggiori

Milano, Bolzano e Trento sono rispettivamente la prima, la seconda e la terza classificata. Per Milano si tratta di una conferma visto che è sul gradino più alto del podio per il secondo anno di seguito. La motivazione? Per “l’andamento controcorrente dal punto di vista demografico, con un aumento dei residenti che continua costantemente dal 2012, ma anche lo stile di vita sempre più verde e sempre più smart”.

Classifica Qualità della vita 2019, indicatori

Quest’anno gli indicatori valutati sono in totale 90: erano 42 sino allo scorso anno. Gli stessi sono divisi nelle seguenti macro-aree: “Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro”, “Ambiente e servizi”, “Demografia e società”, “Giustizia e sicurezza”, “Cultura e tempo libero”.

Oltre ai casi citati vediamo il posizionamento di altre province come Roma che è al 18° posto nella classifica generale, dopo Firenze che è al 15° posto e prima di Reggio-Emilia (22° posto). La provincia di Roma guadagna rispetto ad un anno fa tre posti. Anche Napoli sale in classifica sebbene sia all’81° posto. Mentre Bari è al 67° posto (+10 posizioni in 1 anno). In crescita addirittura di 24 posizioni Cagliari che nel 2019 si classifica al 20° posto. Tra le prime dieci ci sono anche Verona (7°), Venezia (9°) e Parma (10°)

Nell’analisi a commento della classifica pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore si fa riferimento al divario evidente tra nord e sud.

Classifica Qualità della vita 2019 – “Il divario emerge soprattutto se si analizzano le performance su base regionale: Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia sono sul podio, seguite dal Veneto, presente nella top 10 con tre province, dall’Emilia Romagna – che cresce, soprattutto nella classifica di tappa «Affari e lavoro» – e dalla Lombardia. In fondo alla classifica, invece, ci sono Sicilia e Calabria, rispettivamente ultima e penultima” (ecco il link alla classifica de Il Sole 24 Ore integrale con il posizionamento per singola macro-area di ogni provincia italiana).

