Condividi su

Last Christmas: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Amate le commedie sentimentali a tema natalizio? Allora Last Christmas potrebbe fare al caso vostro! La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 19 dicembre 2019, è stata diretta da Paul Feig, regista statunitense noto al grande pubblico per opere come I Am David, Le amiche della sposa, Corpi da reato, Spy, Ghostbusters e Un piccolo favore.

L’emozionante lungometraggio, sceneggiato da Emma Thompson con Bryony Kimmings e prodotto da Calamity Films, Feigco Entertainment e Universal Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Theodore Shapiro mentre la fotografia è stata affidata a John Schwartzman. Ma qual è la sinossi di Last Christmas?

Last Christmas: trama e anticipazioni del film. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Last Christmas approda sul grande schermo il 19 dicembre 2019. Il film dai toni drammatici racconta la storia di Katerina, giovane donna di origini jugoslave da tutti chiamata Kate. Imbranata e con un passato costellato da scelte per lo più sbagliate, fin da piccola coltiva nel suo cuore un grande sogno: diventare una cantante conosciuta in tutto il mondo. Nonostante il suo indiscutibile talento, le disavventure che ha dovuto affrontare non hanno permesso all’aspirante star della musica di lottare per trasformare in realtà i suoi desideri.

In attesa della sua grande occasione, la protagonista di Last Christmas lavora come elfo in un negozio dedicato alle scintillanti decorazioni di Natale. Le giornate di Kate trascorrono sempre uguali fino a quando un evento stravolge la sua routine. Casualmente conosce Tom, giovane uomo che subito comprende la sensibilità della ragazza e in grado di far emergere aspetti del suo carattere da lei repressi per paura di soffrire. Come andrà a finire?

Il cast del film

In Last Christmas Madison Ingoldsby ed Emilia Clarke interpretano rispettivamente Kate da bambina e adulta. Emma Thompson veste i panni di Petra, Boris Isakovic quelli di Ivan e Lucy Miller è Marta da giovane. Maxim Baldry ricopre il ruolo di Ed, Margaret Clunie quello di Sarah e John -Luke Robert è il Clown. Fanno parte del cast anche Anna Calder – Marshall, Jassie Mortimer, Michael Matovski, Jake Lampert, Jade Anouka, David Mumeni, Laila Alj, Liran Nathan e Amit Shash.

Inoltre hanno partecipato al film Michele Yeoh nella parte di Santa, Bilal Zafar in quello di Oscar e Patti LuPone è Joyce. Lydia Leonard indossa le vesti di Marta, Henry Golding quelle di Tom e Rob Delaney è il direttore del teatro. Peter Serafinowicz è il produttore teatrale, Sara Powell la direttrice del casting e Ranjit Singh Shubh interpreta l’autista del bus. Ritu Arya, Ansu Kabia, Fabien Frankel e Laura Evelyn sono Jenna, Rufus, Fabien e la poliziotta. Ingrid Oliver ricopre il ruolo della poliziotta, Rebecca Root quello di D.r Addis, Angus Brown è l’agente di sicurezza mentre Yinka Awoni e Kemi Durosinmi sono i turisti nigeriani. Infine in Last Christmas hanno recitato: Angela Wynter, Sue Perkins, Ben Owen- Jones, David Hargreaves, Joe Blakemore, Calvin Demba, Leon Delroy Williams.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]