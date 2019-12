Condividi su

V Wars: anticipazioni e curiosità serie tv horror su Netflix

Amate le storie sui vampiri? Allora V Wars potrebbe fare al caso vostro! La serie televisiva statunitense, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 5 dicembre 2019 è stata creata da William Laurin e Glenn Davis.

La prima stagione della fiction horror, composta da dieci episodi di circa quaranta minuti ciascuno, attinge agli stilemi del genere e alla tradizione letteraria sulle misteriose e affascinati creature che si nutrono di solo sangue e dal pallido aspetto. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere sul lugubre sceneggiato.

V Wars: trama e anticipazioni

V Wars segue le vicende di Luther Swann, brillante medico impegnato in attività di ricerca. Il professionista prova in tutti i modi a mettere in guardia la comunità scientifica dal rischio di epidemie causate da virus preistorici fino in stato di ibernazione tra i ghiacci ma che il surriscaldamento globale potrebbe far tornare liberi. Consapevole del grande pericolo che l’intera umanità sta correndo, l’uomo parte per una spedizione assieme al suo amico Michael Fayne con l’intento di trovare una soluzione.

Durante le indagini entrambi i protagonisti di V Wars vengono a contatto con una misteriosa sostanza che ben presto si rivela essere un agente infettivo che, dopo aver provocato febbre alta, trasforma le persone in vampiri. Messi in quarantena, effettivamente Michael diventa una creatura assetata di sangue e violenta. Come se non bastasse il morbo si propaga velocemente e nessuno sa come fermarlo.

Il cast della serie televisiva

In V Wars Ian Somerhalder interpreta il dottor Luther Swann mentre Adrian Holmes è Michael Fayne. Peter Outerbridge veste i panni di Calix Niklos e Laura Vandervoort quelli di Mila Dubov.

Hanno partecipato alla serie anche Kyle Breitkopf nel ruolo di Dezs e Michael Greyeyes in quello di Jimmy Saint. Infine Jacky Lai recita la parte di Kaylee Vo, Kimberly-Sue Murray quella di Danika e Nikki Reed è Rachel.

V Wars: curiosità serie tv horror su Netflix

Forse non tutti sanno che il telefilm è basato sull’omonima serie di fumetti di Jonathan Maberry.

Gli episodi della fiction non sono diretti sempre dallo stesso regista ma vedono l’alternarsi la macchina da presa di Brad Turner, T.J. Scott, Kaare Andrews, Marita Grabiak, Bobby Roth e Ian Somerhalder. Infine quest’ultimo nella vita reale è sposato con l’attrice Nikki Reed che recita la parte di Rachel in V Wars.

