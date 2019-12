Condividi su

Torino-SPAL: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla

Torino-SPAL è un match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di sabato 21 dicembre allo stadio Olimpico – Grande Torino.

Nell’ultimo turno, il Torino ha messo in mostra tutti i propri limiti e tutte le proprie debolezze: da un punteggio in favore di 0-3, la squadra di Mazzarri si è fatta rimontare dal Verona, rischiando addirittura di perdere la partita nel finale. Sarebbe stata la terza vittoria consecutiva per una squadra che, fatta eccezione per una parte della scorsa stagione, non ha mai trovato una vera continuità di risultati e di rendimento. L’appuntamento casalingo contro l’ultima della classe è uno di quelli da non sbagliare, per nessun motivo.

Situazione – sportivamente parlando – tragica per la SPAL, ultima a 6 punti dalla zona salvezza, peggior attacco, quarta peggior difesa e chi più ne ha più ne metta. La panchina di Semplici non è mai stata così a rischio: dopo cinque anni trionfali, il tecnico toscano sembra essere arrivato al capolinea e potrebbe essere sostituito da Di Biagio in caso di ennesima sconfitta o di prestazione negativa.

Torino-SPAL: le probabili formazioni

Tanti ballottaggi e tanti dubbi nella testa di Mazzarri: l’unica certezza è Berenguer, uomo più in forma dei granata, insieme a Verdi alle spalle della punta, che potrebbe ancora essere Zaza a svantaggio di Belotti. Sulla fascia destra più De Silvestri di Ola Aina.

Semplici ritrova Di Francesco dopo l’infortunio: farà coppia con Petagna davanti. A centrocampo ballottaggio Murgia-Valdifiori con il primo leggermente in vantaggio.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco, Petagna

Dove seguire il match in tv e streaming

Torino-SPAL sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN; gli abbonati SKY al servizio Sky+DAZN potranno seguire il match sul canale 209 del satellite.

