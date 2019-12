Condividi su

Bliss: anticipazioni e curiosità del film horror. I protagonisti

Caos splatter, immagini psichedeliche ed una colonna sonora da far scoppiare la testa, queste le caratteristiche di Bliss. L’eccentrica pellicola horror rappresenta l’ultima fatica di Joe Begos, regista statunitense noto al grande pubblico per Bad Moon Rising, Almost Human, The Mind’s Eye e VFW.

Il lungometraggio da brivido trascina il pubblico in un viaggio delirante di un’artista in crisi tra droghe, luci stroboscopiche, flash simbolici e deliri attingendo in parte alla vasta letteratura sui vampiri. Ma vediamo insieme la sinossi di Bliss!

Bliss: la trama e le anticipazioni del film horror. I protagonisti

La pellicola racconta la storia di Dezzy Donahue, giovane e talentuosa pittrice dall’animo tormentato. Nonostante il suo cervello sia sempre affollato da mille idee, la donna sta vivendo il classico blocco creativo che tanto spaventa gli artisti. Come se non bastasse inoltre, la pausa forzata avviene proprio in un periodo in cui versa in condizioni economiche precarie.

Dopo aver provato a trovare l’ispirazione con metodi convenzionali, la ragazza decide di acquistare da una sostanza psicotropa chiamata Bliss e che dovrebbe provocare grandi emozioni e allucinazioni. Con la speranza di abbattere quel muro che le impedisce di dare libero sfogo alla sua arte, la protagonista assume la potente droga e immediatamente si sente diversa. Senza filtri, inibizioni e limiti, Dezzy inizia a far festa, scatenarsi e dipinge quel quadro che da tempo l’ossessionava. Il giorno dopo però non ricorda più nulla di ciò che è successo ma vedendo la tela finalmente completata si prepara per una nuova dose.

Il cast del film

Protagonista di Bliss è Dora Madison che interpreta Dezzy mentre Tru Collins è Courtney. Rhys Wakefield veste i panni di Ronnie, Jeremy Gardner quelli di Clive e Graham Skipper è Hadrian. Inoltre Chris McKenna ricopre il ruolo di David, Rachele Avery quello di Nikk ST. Jean e Mark Beltzman è Lance.

Hanno partecipato al film anche George Wendt nella parte di Pops, Abraham Benrubi in quello di Abe e Jesse Merlin che è Dante. Matt Mercer indossa le vesti dell’uomo di sangue, Josh Ethier quelle di Bobby e Kevin Daigneault è Dave. Completano il cast di Bliss: Jackson Birnbaum, Susan Slaughter, Erin Braswell, Zoe Cooper, Simone Wasserman e Kristin Lorenz.

Bliss: le curiosità del film

Forse non tutti sanno che Bliss è stato proiettato sia al Fantastic Fest di Austin, capitale dello stato del Texas, che al New Orleans’s Overlook Film Fest.

L’opera inoltre ha potuto contare sulle musiche di Steve Moore mentre gli effetti visivi sono Brandon Christensen. Infine la pellicola è stata distribuita da Dark Sky Films.

