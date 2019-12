Condividi su

Alessio Boni: carriera, biografia e chi è in Giorgio Ambrosoli su Rai 1

Questa sera alle ore 21:25 su Rai 1 andrà in onda il film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio, dedicato all’omonimo avvocato assassinato l’11 luglio del 1979.

La trama del film dedicato a Giorgio Ambrosoli

La pellicola parte da una data ben precisa: il 25 settembre 1974. In questa data, il governatore della Banca d’Italia Guido Carli assegna all’avvocato Giorgio Ambrosoli l’incarico di analizzare la situazione della Banca Privata d’Italia in attesa della sua liquidazione.

Da quel momento in poi, per cinque anni l’avvocato si occuperà di questo lavoro indagando nei sotterranei dell’impero di Michele Sindona, banchiere e criminale facente parte della Loggia P2, nel frattempo fuggito a New York per poter sfuggire all’arresto. Ambrosoli finirà nel mirino di Sindona assieme a Novembre, suo assistente; quest’ultimo verrà messo sotto pressione per accettare il piano di salvataggio della Banca promosso dallo staff di Sindona, in cambio del posto di presidente della stessa nel caso in cui tutto fosse andato a buon fine.

I tentativi di corruzione nei confronti dell’assistente dell’avvocato non hanno portato a ciò che Sindona avrebbe voluto e per questo motivo Ambrosoli, l’11 luglio del 1979, fu ucciso da un sicario assoldato dal bancario.

La biografia di Alessio Boni

Ad interpretare Giorgio Ambrosoli sarà l’attore Alessio Boni. Nato a Sarnico (BG) nel 1966, dopo aver lavorato assieme al padre come piastrellista e aver fatto parte della Polizia, a vent’anni decide di andare in America, più precisamente a San Diego, dove svolge diverse mansioni per potersi mantenere. Rientrato in Italia, Boni comincia a fare l’animatore turistico prima di entrare nel mondo dello spettacolo.

Nel 1990 comincia la sua carriera di attore nel film Il Mago con protagonista Anthony Quinn, studiando contemporaneamente recitazione. Due anni più tardi si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica cominciando così il suo percorso definitivo nei set. Oggi Alessio Boni è uno degli attori più affermati del panorama nazionale e ha recitato in quasi un centinaio tra film, serie tv e spettacoli teatrali.

Nel suo curriculum vanta inoltre un’apparizione internazionale risalente al 2010 in The Tourist, film nel quale ha lavorato al fianco di Johnny Depp. Tra i premi vinti in carriera spicca il Nastro d’Argento del 2004, arrivato grazie alla partecipazione nel film La Meglio Gioventù, pellicola che ha segnato una svolta in positivo nella sua carriera.

Fuori dal set, Alessio Boni si occupa tanto di impegno sociale ed umanitario. Tra i tanti impieghi svolti nel campo, dal 2005 al 2012 è stato Goodwill Ambassador per UNICEF.

