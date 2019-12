Condividi su

Batman Shadows Edition: trama, gameplay e quando esce

Grande novità per i fan dei titoli della Telltale Games e di Batman: il gioco è tornato in una forma smagliante; andiamo a vedere cosa contiene quest’edizione, quando e dove uscirà.

La doppia vita di Bruce Wayne

Batman Shadows Edition è la collezione definitiva e completa di tutti gli episodi, con miglioramenti grafici, della Telltale Games; il gioco è un’avventura grafica basata sulle storie di Batman, divisa in due serie (Batman: The Telltale Series e Batman: The Enemy Within). Nella prima stagione andremo a vestire i panni di Bruce Wayne, il quale deve gestire la sua immagine pubblica ed evitare uno scandalo mediatico che riguarda i suoi genitori. Nei panni di Batman dovrà fronteggiare il crimine di Gotham (collaborando con la polizia) e combattere un gruppo di terroristi che si fanno chiamare i Children of Arkham in combutta col Pinguino, che intende portare il caos in città con un farmaco allucinogeno. Il cast può vantare molti personaggi della saga dell’uomo pipistrello come Alfred Pennyworth, Catwoman, James Gordon, Harvey Dent, Carmine Falcone e tanti altri.

Nella seconda stagione, ambientata un anno dopo, il nostro protagonista dovrà vedersela con L’Enigmista e i suoi scagnozzi oltre al ritorno di un nemico della prima stagione; anche The Enemy Within vanta un cast notevole che i fan di Batman sapranno apprezzare (Amanda Waller, Lucius Fox, Joker, Herley Quinn, Bane e molti altri).

I gameplay dei due titoli sono in classico stile Telltale Games, ovvero da film interattivo, con scelte e decisioni da prendere al momento che andranno ad influenzare la trama. Per gli amanti del supereroe in nero e delle avventure grafiche, Batman Shadows Edition è un’occasione da non perdere.

Batman Shadows Edition uscita: dove e quando

Batman Shadows Edition è già disponibile su Xbox One e PC, mentre su Playstation 4 e Switch l’uscita è attesa prossimamente.

