Darwin Project, il battle royale free to play in arrivo su Playstation 4

Tra i tanti battle royale che sbarcano sulla varie piattaforme, tra console e PC, alcuni portano novità altri sanno di già visto. Altri ancora si adattano alle tendenze del momento come il titolo che andremo a descrivere ora, dove si vuole rendere partecipe anche il pubblico.

Diamo il via allo spettacolo

Darwin Project è un titolo multigiocatore free to play (gratuito) sviluppato e pubblicato dagli Scavengers Studio; la battle royale metterà dieci giocatori (con personaggio maschile o femminile) l’uno contro l’altro in un ambiente estremo per arrivare ad un unico vincitore. I giocatori partiranno con un’ascia ed un arco e dovranno raccogliere risorse per potenziare le loro armi, oggetti ed equipaggiamenti; tra quest’ultimi vi sono trappole per orsi, gabbie, palle di neve, ganci, alianti e fili d’inciampo. Le build infatti vengono influenzate dal tipo di frecce, dai gadget, i poteri, dalle asce, il mantello e dagli stivali equipaggiati.

La particolarità di Darwin Project sta nel fatto che (oltre ai dieci combattenti che si sfideranno) vi sarà un undicesimo giocatore (fungerà da presentatore) che, insieme agli spettatori (player non giocanti) potranno ribaltare le sorti di ogni concorrente tramite delle carte: queste vengono concesse ai giocatori in combattimento che permettono di avere vantaggi in combattimento o nella fuga. L’ambientazione della battle royale è un paesaggio montano canadese in versione post-apocalittica e, come preparazione alla prossima glaciazione, degli scienziati danno il via al progetto che dà il nome al titolo; la mappa è divisa in sette sezioni diverse tra di loro (case sull’albero, zone di lava ecc).

Mortal Kombat 11: evento celebrativo di Natale, durata e quali sono

Quando esce il battle royale

Darwin Project ha avuto una lunga fase di test su Steam Early Access (PC) ed Xbox Game Preview (Xbox One) da marzo 2018, il gioco sta per approdare anche su Playstation 4 da gennaio 2020 con un nuovo sistema di classi ed equipaggiamenti nuovi.

