Mortal Kombat 11: evento celebrativo di Natale, durata e quali sono

Mortal Kombat 11 sta per tingersi di rosso per l’ennesima volta (e no, non s’intende l’immensità di sangue già versata nei combattimenti), si tratta dell’evento di Natale e Capodanno; vediamo insieme quali modalità a tempo limitato verranno aggiunte durante questi giorni di festa.

Finish Him!

Per chi non dovesse conoscere il videogioco, Mortal Kombat 11 è un picchiaduro sviluppato dai NetherRealm Studios, seguito di Mortal Kombat X; il titolo è disponibile per Playstation 4, Xbox One, PC, Switch e Google Stadia. Il gioco, oltre la classica Fatality (un’esecuzione violenta da parte del combattente che ha vinto) e la recente Brutality (aggiunta da MKX), introduce il Colpo Finale (un’abilità che si attiva quando la vita è molto bassa) ed il Colpo Schiacciante (una versione evoluta della mossa speciale); vi è stata aggiunta anche una nuova meccanica di parata, la Parata Perfetta, che consiste in un contrattacco se si blocca un attacco al momento opportuno. MK11 ha una modalità singolo giocatore (Storia, Torre del Tempo, Torre Klassica e Kripta) ed una componente multigiocatore, la Kombat League; questa permette di guadagnare i Cristalli del Tempo (la valuta di gioco, acquistabile anche con denaro vero). Spendendo, si può personalizzare i propri combattenti grazie alla nuova Variazione Personalizzata con: set unici di costumi e armi, abilità speciali, animazioni introduttive e di vittoria, provocazioni e brutality andando a creare una personalizzazione completa del proprio personaggio; le modifiche sono sbloccabili anche nel corso del gioco usando le monete, le anime e i cuori accumulabili gratuitamente giocando nelle Torri del Tempo o nella Kripta.

MK11, l’evento delle festività di Natale

NetherRealm ha annunciato due eventi in gioco ispirati alle feste natalizie e sono:

Winter Wonderland dal 22 al 27 dicembre, avrà tre torri a tema natalizio;

Ring in the New Year, dal 28 dicembre al 2 gennaio, conterrà tre torri a tema capodanno;

Disponibili come aggiornamento gratuito, permetteranno ai giocatori di guadagnare nuove skin, set di oggetti, consumabili a tema e altre ricompense in gioco.

