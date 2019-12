Condividi su

Red Dead Redemption 2: l’evento di Natale, i contenuti a tempo limitato

Sul multigiocatore di Red Dead Redemption 2 ha iniziato a girare un’atmosfera natalizia; vediamo quali contenuti a tema festivo ci intratterranno durante questi giorni.

RDR2: Outlaws for life

Red Dead Redemption 2 è un videogioco open world action-adventure in terza persona, sviluppato da Rockstar Studios; il titolo fa da prequel al primo gioco uscito nel 2010. Attualmente ha un metascore di 97/100 su Metacritic ed è considerato uno dei migliori videogiochi degli ultimi dieci anni. Oltre ad avere una trama magistrale, ottime musiche, un’ambientazione viva ed interattiva, Red Dead Redemption 2 vanta anche una componente multigiocatore di tutto rispetto.

I contenuti delle festività natalizie

RDR2 riceverà un tema invernale alle sue ambientazioni online: potrete sentire nei saloon pianisti suonare canzoni natalizie. Le modalità avranno la loro versione festiva come Resa dei Conti, Bottino di Guerra, Tutto in Fumo e Invasione; per Playstation 4 vi saranno eventi in esclusiva per Corsa alle Armi, Niente Sprechi ed Ultimo Superstite. Saranno disponibili fino al 6 di gennaio accedendo alla partita online. Per chi giocherà o accederà tra i giorni 23 e 25 dicembre in RDR2 online riceverà una casa speciale contenente: variante Krampus della doppietta a canne lisce, trenta Pallettoni incendiari, cento palle singole, dieci porzioni di carne di selvaggina grande al timo, dieci porzioni di carne tenera d’uccello alla menta, venti carote, venti biscotti assortiti, cinquanta caramelle, dieci Brandy di qualità, dieci tonici miracolosi speciali, venti bottiglie incendiarie instabili, due Prunus rivularis e due ribes selvatici. Nella sezione Vantaggi di RDR2 si può ottenere uno sconto del 50% sull’acquisto di un fucile a canna liscia o di un soprabito e riscattare dei coupon contenenti: 3.000 PE per il Club, 200 RDO$ per aver iniziato un nuovo ruolo, una ricompensa rifornimento per il ruolo di commerciante, una ricompensa componente per armi a scelta, una ricompensa mappa del tesoro, una ricompensa rifornimento di macerato per il ruolo di distillatore e uno sconto del 30% su un box per la stalla. Giocando su RDR2 online tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio si avranno 1000 punti esperienza per ognuno dei ruoli: Distillatore, Cacciatore di taglie, Commerciante e Collezionista. I giocatori potranno continuare ad usufruire uno sconto di cinque lingotti sul Tavolo da Macellaio e del 25% sul costo del Carro delle consegne medio, della variante Cacciatore di taglie del revolver Schofield e della variante Collezionista del Lancaster a ripetizione fino al 6 gennaio. I Collezionisti che giocano a RDR2 tra il 24 ed il 30 dicembre possono inviare la Collezione Banchetto festivo a Madame Nazar in cambio di una somma cospicua. Tra il 31 dicembre e il 6 gennaio Madame Nazar potrà ricevere la consegna della Collezione nuovo anno, contenente: un Asso di Bastoni, una bottiglia di Scotch e un orologio da tasca di platino.

