La ragazza del treno: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Rai 3

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora La ragazza del treno potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2016, in onda oggi 19 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Tate Taylor, attore e regista noto al grande pubblico per opere come Pretty Ugly People, The Help, Get on Up – La storia di James Brown e Ma.

La pellicola dall’intricata trama, sceneggiata da Erin Cressida Wilson e prodotta da Amblin Entertainment, DreamWorks SKG e Marc Platt Productions, rappresenta la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo del 2015 scritto da Paula Hawkins. Ma qual è la sinossi de La ragazza sul treno?

La ragazza del treno: trama e anticipazioni del film stasera su Rai 3

La pellicola segue le vicende di Rachel Watson, giovane donna con un grave dipendenza dall’alcol che da quando ha divorziato dal marito vive con l’amica Cathy. Il distacco dal coniuge non è mai un passo facile ma in questo caso è stato ancora più doloroso in quanto il partner l’ha lasciata per un’altra donna da cui ha anche avuto un figlio. Nonostante sia stata licenziata, ogni giorno la protagonista prende il treno e finge di andare a lavoro passando ore e ore a fantasticare sulle persone che vede attraverso il finestrino.

Con il trascorrere del tempo Rachel è sempre più affascinata da una donna e un uomo che sembrano incarnare in pieno l’ideale della coppia perfetta. Tuttavia la sconosciuta scompare misteriosamente poche ore dopo che la ragazza del treno l’ha vista l’ultima volta. Cosa sarà successo?

Il cast del film

In La ragazza del treno Emily Blunt interpreta Rachel Watson mentre Haley Bennett è Megan Hipwell. Rebecca Ferguson veste i panni di Anna Boyd e Justin Theroux quelli di Tom Watson.

Hanno partecipato al film anche Luke Evans nel ruolo di Scott Hipwell e Allison Janney in quello del sergente Riley. Completano il cast Édgar Ramírez nella parte del dott. Kamal Abdic, Lisa Kudrow in quella di Martha e Laura Prepon che è Cathy.

