Fiorentina-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, alle ore 20:45 di venerdì 20 dicembre, va in scena Fiorentina-Roma. Lo scontro sarà valevole per la 17esima giornata di Serie A.

La Fiorentina, che ora occupa la quattordicesima posizione in classifica con 17 punti, proviene dal pareggio ottenuto nel recupero finale in casa contro l’Inter per 1-1. La situazione in classifica è ancora complicata per la Viola, che non vince da sette partite in campionato. La Roma al momento si ritrova in quarta posizione in classifica con 32 punti e giunge a questa sfida dalla vittoria in casa contro la SPAL per 3-1. I capitolini sono in piena zona Champions League, loro obiettivo stagionale, dimostrando un potenziale che può ancora crescere molto.

Il direttore di gara di Fiorentina-Roma sarà il signor Orsato, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Del Giovane. Al VAR ci sarà Aureliano assieme al suo assistente Schenone.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: infatti, negli ultimi dieci scontri diretti la Roma ha fatto registrare 4 vittorie, la Fiorentina 3, stesso numero per quanto riguarda i pareggi. I capitolini sono la terza miglior difesa del campionato (16 reti subito) e la quarta per miglior differenza reti (+13).

Il meteo previsto è pioggia secondo il sito web della Lega Calcio.

Dove vedere Fiorentina-Roma in streaming e in tv

Fiorentina-Roma potrà essere vista in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni del match

Ecco i probabili undici titolari di Fiorentina-Roma:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic Allenatore: Vincenzo Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko Allenatore: Paulo Fonseca

Le quote di Fiorentina-Roma

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.81, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 2.46. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.48.

