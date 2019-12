Condividi su

Udinese-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso la Dacia Arena di Udine, sabato 21 dicembre alle ore 15:00, scenderanno in campo Udinese e Cagliari. Lo scontro sarà valevole per la 17sima giornata di Serie A.

L’Udinese attualmente occupa la diciassettesima posizione in classifica a 15 punti e arriva a questo ultimo scontro dell’anno dalla sconfitta maturata in trasferta contro la Juventus per 3-1. Friulani di nuovo in crisi e reduci da due pari e tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Il Cagliari al momento è in quinta posizione in classifica a 29 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro la Lazio per 1-2, con entrambi i gol dei capitolini arrivati nei minuti di recupero finali.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due compagini il Cagliari ha fatto registrare 5 vittorie, l’Udinese 4, a fronte di un solo pareggio. L’Udinese arriva all’appuntamento con il secondo peggior attacco (11 reti) e la quinta peggior differenza reti (-16), mentre il Cagliari vanta il quarto miglior attacco (32 reti).

L’arbitro di Udinese-Cagliari sarà il signor Piccinini, che sarà assistito dai guardalinee Galetto e Prenna. Al VAR presente Nasca, aiutato da Di Vuolo.

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Dove vedere Udinese-Cagliari in streaming e in tv

Il match potrà essere visto in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni del match

Ecco i probabili undici iniziali di Udinese-Cagliari:

UDINESE (5-3-2): Musso, Ter Avest, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Okaka, Lasagna Allenatore: Luca Gotti

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Ionita, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone Allenatore: Rolando Maran

Le quote di Udinese-Cagliari

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.52, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 2.82. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.37.

