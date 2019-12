Condividi su

Parma-Brescia: formazioni, diretta tv e dove vederla

Parma-Brescia è un match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto alle ore 15.00 di domenica 22 dicembre allo stadio Tardini di Parma.

Il Parma si ritrova, meritatamente, al settimo posto in classifica a una giornata dal consueto giro di boa: la squadra di D’Aversa ha confermato quanto visto già nella scorsa stagione, dimostrandosi una squadra ostica da affrontare e in grado di fare male anche alle grandi, sfruttando la sua arma migliore, ovvero quella del contropiede (chiedere a Napoli, Inter e Roma per credere).

Il Brescia non è riuscito a centrare la terza vittoria consecutiva: il recupero della settima giornata contro il Sassuolo – che era stato rinviato per la scomparsa del patron neroverde Squinzi – ha visto gli emiliani trionfare per 2-0. I lombardi sono rimasti dunque al terzultimo posto in classifica e non possono permettersi un altro passo falso.

Parma-Brescia: le probabili formazioni

D’Aversa deve fare ancora i conti con gli infortunati: entrambi i centravanti, Cornelius ed Inglese, saranno infatti out: al centro dell’attacco agirà Kulusevski da falso nueve, con Gervinho e Sprocati ai suoi fianchi. Kucka tenta il recupero lampo ed è in ballottaggio con Brugman per un posto in mediana.

È possibile che Corini opti per un leggero turnover visti i due impegni ravvicinati in campionato: Torregrossa è insidiato da Donnarumma in attacco, nonostante il pessimo ingresso in campo contro il Sassuolo. In porta dovrebbe esserci il ritorno di Joronen.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Brugman/Kucka, Hernani, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Parma-Brescia: dove seguire il match in tv o streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

