Migliori film horror 2019: classifica, quali vedere e anticipazioni trame

Possessioni demoniache, serial killer, fantasmi e inquietanti presenze, Il 2019 è stato un anno ricco di interessanti film horror. Non solo sono approdati sul grande schermo nuovi capitoli di saghe già avviate ma anche pellicole tutte da scoprire che hanno rivitalizzato un genere in voga dagli albori della Settima Arte.

Paura, inquietudine, ansia, angoscia, sono emozioni primordiali che, sebbene potenzialmente pericolose, rappresentano una risorsa per l’essere umano e una continua fonte di fascino e tentazione. Ma vediamo insieme la classifica dei migliori film horror degli ultimi trecentosessantacinque giorni!

Quali sono i film horror migliori del 2019? È impossibile dare una risposta che sia accettata all’unanimità in quanto, per fortuna, la valutazione del pellicole varia a seconda dei gusti. Tuttavia quest’anno ci sono stati lungometraggi da brivido che si sono distinti rispetto ad altri sia dal punto di vista tecnico che nei contenuti. Di seguito una classifica dei più apprezzati:

1) Midsommar – Il villaggio dei dannati. Una ragazza americana parte alla volta della Svezia assieme al fidanzato e ai suoi amici per partecipare ad un bizzarro festival di mezza estate. Ben presto la vacanza si trasforma in un incubo ad occhi aperti per i protagonisti. La pellicola è la seconda fatica di Ari Aster, regista che aveva già dimostrato in Hereditary un grande talento soprattutto nel saper creare la tensione attraverso il sapiente utilizzo della macchina da presa. Entrambe le opere, seppur diverse, rivelano un gusto estetico per la simbologia mistica che è allo stesso denso di significato.

2) The Prodigy – Il figlio del male. Uno spietato serial killer viene freddato dalla polizia e contemporaneamente al momento della sua morte, in tutt’altro luogo, nasce il piccolo Miles. Quest’ultimo fin da subito si dimostra un bambino molto precoce ma anche piuttosto inquietante. Proprio per questo dopo alcuni scatti d’ira del bambino, la madre decide di indagare a fondo per scoprire cosa turba l’animo del suo piccolo. Il film horror diretto da Nicholas McCarthy declina in modo diverso l’interessante tema della possessione.

3) It – Capitolo due. I ragazzi del club dei Perdenti sono oramai adulti ma il malvagio clow Pennywise dopo ventisette anni si è risvegliato e torna a tormentare i protagonisti. Il lungometraggio, tratto dal celebre romanzo di Stephen King, sicuramente non è all’altezza del primo capitolo, soprattutto per quanto riguarda le scelte narrative, ma rappresenta comunque un’ottima opera.

4) Noi. Una famiglia in vacanza a Santa Cruz improvvisamente si ritrova perseguitata dai propri doppelgänger. La pellicola di Jordan Peele attraverso la finzione orrorifica muove una critica alla società moderna.

5) Finché morte non ci separi. Grace corona il suo sogno d’amore sposandosi Alex, rampollo di una famiglia ricchissima. La felicità ha però breve durata e la novella moglie ben presto si pente di essere convolata a nozze. Il film horror di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet sa intrattenere, divertire e al tempo stesso spaventare, adatta anche a chi ama il genere splatter.

6) Ma. Sue Ann è una tranquilla e affabile signora che stringe amicizia con un gruppo di ragazzi. La donna concede a questi ultimi di organizzare festini nel suo seminterrato ma in realtà nasconde oscuri segreti.

7) Nell’erba alta. Becky e Cal sono due fratelli in viaggio che decidono di fare un piccola sosta. Durante la pausa sentono il grido d’aiuto di un bambino che sembra provenire da un campo di fitte piante. La coppia decide di soccorrere il piccolo ma uscire da quel groviglio verde diventerà un’impresa molto più che ardua. Il film horror diretto da Vincenzo Natali è tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King e Joe Hill.

8) Il Signor Diavolo. l’ispettore Furio Momentè viene inviato in un paesino vicino Venezia per indagare sul caso di bambino che ha ucciso un suo coetaneo convinto che fosse Satana.

9) Escape Room. Un gruppo di sconosciuti decide di partecipare ad un gioco di fuga dal vivo che si trasforma in una gara mortale.

10) La bambola assassina. Una giovane madre regala al suo bambino Buddi, un pupazzo capace di interagire con il mondo esterno ma che gradualmente diventa sempre più violento. Film horror dal divertimento assicurato grazie alla sua capacità di unire l’ironia al gore.

