Lecce Bologna: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla

Lecce-Bologna è un match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 22 dicembre allo stadio Via del Mare di Lecce.

Il Lecce è la squadra che vanta – se così si può dire – il peggior rendimento casalingo di tutto il campionato e, non a caso, non ha ancora trovato la prima vittoria fra le mura amiche: le tre vittorie esterne e i sei pareggi hanno però permesso alla squadra di Liverani di occupare comunque il quindicesimo posto in classifica, che però non lascia tranquilli i pugliesi, destinati ad un campionato di sofferenza fino alle ultime giornate.

Con il ritorno di Mihajlovic in panchina, si è visto di nuovo il vero Bologna, squadra propositiva e capace di far male a tutti con la sua grande verticalità: i felsinei, che nell’ultimo turno hanno battuto l’Atalanta di Gasperini, cercano di portare avanti questa mini striscia positiva in campionato.

Lecce-Bologna: le probabili formazioni

Il Lecce perde nuovamente Lapadula, ancora per squalifica (somma di ammonizioni): al suo posto pronto Falco che farà coppia con La Mantia, ricostituendo la coppia che tanto bene ha fatto in Serie B. Mancosu ha recuperato ma non è al meglio, contenderà una maglia a Shakhov.

Non dovrebbero esserci sorprese nella formazione di Mihajlovic: out Dzemaili per infortunio, ritorna Soriano sulla trequarti. Sansone e Orsolini saranno gli esterni a sostegno dell’unica punta Rodrigo Palacio, già a quota cinque gol in campionato.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachsidis, Petriccione; Shakhov; Falco, La Mantia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Lecce-Bologna verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

