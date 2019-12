Condividi su

Dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv e streaming

Atalanta-Milan, match valido per la 17a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 22 dicembre alle ore 12:30 al Gewiss Stadium.

Atalanta-Milan: sfida al profumo d’Europa

Atalanta-Milan accompagnerà i tifosi atalantini e milanisti durante il pranzo domenicale. Tra le due squadre non ci sono in palio semplicemente i tre punti ma un vero e proprio pass per l’Europa, visto che i rossoneri si stanno pian piano inserendo in questa corsa già ricca di pretendenti.

L’Atalanta si presenta all’appuntamento dopo la sconfitta esterna in casa del Bologna per 1-2, trovandosi momentaneamente al sesto posto in classifica. La squadra di Gasperini, fresca del passaggio di turno agli ottavi di Champions League, ha raccolto 7 punti nelle ultime cinque giornate di campionato.

Il Milan arriva a Bergamo con 21 punti all’attivo, di cui otto raccolti nelle ultime cinque giornate. La squadra di Pioli sembra finalmente aver dato un’importante risposta sul piano del gioco ma anche dei risultati, considerando anche che l’ultima sconfitta in campionato risale al 10 novembre scorso contro la Juventus. Nell’ultimo, turno i rossoneri hanno pareggiato 0-0 contro il Sassuolo giocando un’ottima partita, dove Pegolo e i due legni colpiti da Leao – oltre ad un gol di Theo annullato dal Var – gli hanno negato la vittoria.

Gli ultimi precedenti in casa nerazzurra

Negli ultimi cinque incontri a Bergamo, lo storico è a favore del Milan. Sono infatti due le vittorie esterne dei rossoneri contro una dei padroni di casa, mentre i pareggi sono due. L’ultimo incontro in casa dei nerazzurri risale al febbraio di quest’anno, con il Milan uscito vincitore per 1-3.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA – Nella Dea appaiono recuperati dai rispettivi infortuni Gomez e Ilicic: il Papu dovrebbe scendere regolarmente in campo, mentre lo sloveno si gioca una maglia da titolare contesa con Pasalic e Malinovskyi. In porta Gollini, linea a tre di difesa formata da Toloi, Palomino e Djimsiti. Corsie di centrocampo occupate da Hateboer e uno tra Gosens e Castagne; in attacco confermato Muriel punta centrale.

MILAN – Nei rossoneri indisponibili per squalifica Theo Hernandez e Paqueta: al posto del francese scenderà in campo Rodriguez, in vantaggio su Calabria. A centrocampo ballotaggio Kessie-Krunic per una maglia da titolare, mentre in avanti sarà ancora Piatek a partire dal primo minuto con Leao che proverà ad entrare a gara in corso. In porta Donnarumma; sicuri del posto anche Romagnoli, Calhanoglu e Suso.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Muriel.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Conti; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Piatek, Suso.

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

