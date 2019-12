Condividi su

New World: il gioco tripla A di Amazon, quando esce per PC

Amazon sta per far sbarcare su PC il suo primo gioco da un considerevole budget; andiamo a vedere che tipologia di gioco è e quando uscirà.

New World, il dark fantasy multiplayer

New World è un open world multiplayer fantasy annunciato nel 2016, di cui fino ad ora non si erano più sapute informazioni; sarà ambientato nel diciasettesimo secolo, su un’isola di nome Aeternum, la quale, a causa di una maledizione, è infestata da coloni di non-morti che sono approdati su di essa in passato. Quest’ultimi sono affetti dalla Corruzione, che in base all’esposizione ad essa e alla loro tempra, assumono poteri inimmaginabili o vengono tramutati in bestie. In quest’ambientazione, dove coesistono scenari naturali e soprannaturali, vi sarà un potente elemento chiamato Azoth (ritenuta la fonte della vita eterna) che fungerà da energia e moneta della zona. L’MMO presenterà molte meccaniche classiche del genere come le arti magiche, la raccolta di risorse, il crafting, un sistema di progressione del personaggio in stile gioco di ruolo, tantissime armi da equipaggiare e personalizzare (in base al vostro stile di gioco), cacciare bestie feroci per nutrirti e nemici da combattere in solo o insieme agli altri giocatori creando compagnie in-game.

Playstation Store: sconti di gennaio sui giochi PS4, quali sono

Costo, versioni e quando uscirà

Amazon ha annunciato che New World sarà disponibile dal 25 maggio 2020 e sarà venduto in due versioni, non in formato fisico ma tramite codice riscattabile su Steam; vediamo quali sono:

Edizione Standard , al costo di 39,99€ ;

, al costo di ; Edizione Deluxe, al costo di 49,99€ che conterrà la skin per armatura Boscaiolo, la skin per ascia da abbordaggio Boscaiolo, l’animale domestico mastino, il set di emote morra cinese e le illustrazioni digitali di New World.

Preordinando il gioco, indipendentemente dalla versione scelta, si avranno dei bonus particolare: l’amuleto di Isabella, emote pugno contro pugno, stemmi della gilda, l’accesso alla closed beta che avverrà ad aprile 2020.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]