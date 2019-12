Condividi su

Independence Day: trama, cast e anticipazioni del film di stasera

Il fine settimana si apre all’insegna di un classico dell’intrattenimento con Independence Day. La pellicola del 1996, in onda stasera 20 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Roland Emmerich, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco noto al grande pubblico per opere come Stargate, Godzilla, Il patriota, Anonymous, Sotto assedio – White House Down e Stonewall.

Il lungometraggio di fantascienza, prodotto da Centropolis Entertainment e distribuito da 20th Century Fox, ha potuto contare sulle musiche di David Arnold, la fotografia di Karl Walter Lindenlaub mentre il montaggio è stato affidato a David Brenner. Il film inoltre ha vinto un Premio Oscar e al botteghino negli USA ha incassato 306 milioni di dollari. Ma qual è la sinossi di Independence Day?

Independence Day: trama e anticipazioni del film di stasera

Il 2 luglio del 1996 sembra un giorno come un altro fino a quando una gigantesca astronave aliena entra in orbita attorno alla Terra lasciando il mondo intero senza parole. Dallo stesso veicolo poi ne fuoriescono altri che si collocano sulle principali città senza però che sia chiaro il motivo di queste manovre. Ben presto lo stupore lascia spazio alla paura e politici ed esperti si chiedono quale sia l’obiettivo dei visitatori inattesi

La situazione degenera quando David Levinson, tecnico satellitare del MIT, decodifica e un segnale che ritiene essere il countdown degli misteriosi ospiti per attaccare simultaneamente gli esseri umani. A questo punto il Presidente degli USA Thomas J. Whitmore viene avvertito dell’imminente sciagura che sta per abbattersi sulla Terra ma è troppo tardi e le navicelle iniziano a sparare raggi distruttivi che provocano la morte di milioni di persone. Cosa faranno i protagonisti di Independence Day per sconfiggere i nemici alieni?

Il cast del film

Protagonista di Independence Day è Will Smith che interpreta il capitano Steven “Steve” Hiller. Jeff Goldblum veste i panni di David Levinson, Bill Pullman quelli del presidente Thomas J. Whitmore e Randy Quaid è Russell Casse. Margaret Colin ricopre il ruolo di Constance “Connie” Spano, James Rebhorn quello del segretario alla Difesa Nimzicky e Robert Loggia è il generale William Grey. Inoltre Adam Baldwin recita la parte del maggiore Mitchell, Judd Hirsch quella di Julius Levinson e Vivica A. Fox è Jasmine Dubrow.

Hanno partecipato a Independence Day anche Harvey Fierstein nelle vesti di Marty Gilbert, Mary McDonnell in quelle della first lady Marylin Whitmore e Harry Connick Jr. che è Jimmy Wilder. Brent Spiner ricopre il ruolo del dottor Brackish Okun, James Duval quello di Miguel Casse e Lisa Jakub è Alicia Casse. Giuseppe Andrews è Troy Casse, Ross Bagley interpreta Dylan Dubrow e Mae Whitman è Patricia Whitmore. Completano il cast Kiersten Warren nei panni di Tiffany e Levan Uchaneishvili in quelli del pilota russo.

