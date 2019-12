Condividi su

Color Out of Space: la trama e il cast del film horror con Nicolas Cage

Il poster di Color Out of Space ha lasciato senza parole i fan del cinema horror ipnotizzati dalla sua composizione. L’eccentrica locandina è un’esplosione di colori dal rosa shocking, al viola fino all’azzurro, bianco, nero e verde acqua utilizzati per creare delle immagini dall’effetto allucinato e straniante.

Osservando con attenzione il manifesto del lungometraggio notiamo al centro il volto stupito di Nicola Cage, protagonista della pellicola, mentre ai lati e in alto le espressioni terrorizzate di alcuni dei attori del cast, un cavallo, un alpaca, delle piante e frammenti di un meteorite in dirittura d’arrivo. Ma vediamo cosa c’è da sapere sull’opera da brivido!

Color Out of Space: quando esce e la trama del film horror con Nicolas Cage

È Richard Stanley il regista di Color Out of Space che torna così, a distanza di ben ventitré anni, a dirigere un lungometraggio di finzione. L’artista infatti, dietro la macchina da presa in Hardware – Metallo letale e Demoniaca, dopo essere stato tagliato fuori dal progetto L’isola perduta si è dedicato a documentari come The Secret Glory, The White Darkness e L’autre monde. Il nuovo film horror rappresenta la trasposizione cinematografica del celebre racconto scritto nel 1927 da H.P. Lovecraft, pubblicato su Amazing Stories e conosciuto nel nostro Paese anche con il titolo Il colore venuto dallo spazio. Per quanto riguarda la data d’uscita sappiamo che l’opera sarà in programmazione nelle sale americane dal 24 gennaio 2020.

Color Out of Space segue le vicende della tranquilla famiglia Gardner che si è trasferita in una fattoria del New England per rallentare i propri ritmi resi frenetici dalla città dove rilassarsi sembra davvero impossibile. Ancora non completamente abituati al diverso stile di vita, un altro evento, di gran lunga più scioccante del cambiare casa, stravolge i protagonisti. Un giorno infatti un meteorite si schianta proprio nel loro giardino e infetta il terreno con un strano colore alieno. Gradualmente i Gardner si rendono conto che quella misteriosa sostanza sta trasformando tutto ciò con cui viene a contatto compresi loro. Di seguito il poster della pellicola:

Il cast completo del film

In Color Out of Space Nicolas Cage interpreta Nathan Gardner mentre Q’orianka Kilcher è Mayor Tooma. Joely Richardson veste i panni di Theresa Gardner, Tommy Chong quelli di Ezra e Madeleine Arthur è Lavinia Gardner.

Hanno partecipato al film anche Julian Hilliard nel ruolo di Jack Gardner, Elliot Knight in quello di Ward Phillips e Brendan Meyer è Benny Gardner. Completano il cast Brett W. Bachman e Melissa Nearman.

