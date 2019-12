Condividi su

Malignant: terminate le riprese del film horror di James Wan

I fan dell’horror non stanno più nella pelle da quando è stata divulgata la notizia che le riprese di Malignant sono terminate. La pellicola rappresenta la nuova fatica di James Wan, regista e sceneggiatore malaysiano naturalizzato australiano che ha firmato pellicole come Saw – L’enigmista, Dead Silence, Death Sentence, Insidious e L’evocazione – The Conjuring.

Iniziatore di saghe di grande successo e famose in tutto il mondo, non c’è quindi da meravigliarsi se gli appassionati del lato oscuro del cinema attendano con ansia l’esordio sul grande schermo del lungometraggio diretto dal talentuoso artista. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su Malignant!

Ci sono ottime probabilità che Malignant sia un’opera pregevole. D’altra parte, tranne che in alcuni casi, James Wan costituisceuna garanzia di successo. Il regista australiano ha saputo rivitalizzare il genere in voga fin dagli albori della Settima Arte ma che proprio per questo è stato ampiamente esplorato e molto spesso considerato soltanto puro intrattenimento. Punto di forza di colui che viene da molti considerato il maestro del brivido moderno è la sua capacità di riprendere gli stilemi tradizionali ma elaborandoli in un modo così originale da dargli una forma nuova e inaspettata. Amante delle atmosfere gotiche, dei jump scare motivati e dei colpi di scena, l’importa autoriale è sempre presente nelle sue opere senza mai risultare prevedibile o scontata.

Difficile trovare qualcuno che non conosca Saw – L’enigmista diventato un cult movie che, tra l’altro, ha ispirato innumerevoli pellicole successive. Secondo le indiscrezioni Malignant dovrebbe essere un thriller all’italiana. Il lungometraggio si basa sul romanzo grafico del 2011 a cura di Wan mentre la sceneggiatura è di Akela Cooper e J.T. Petty. L’uscita della pellicola è prevista per il 14 agosto del 2020 ma della trama ancora non sono trapelate indiscrezioni. Sappiamo però il cast del film formato da: Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Maddie Hasson, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.

