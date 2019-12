Condividi su

Pensioni ultima ora: quanto costa Quota 100 per l’uscita anticipata

Pensioni ultima ora: Quota 100, il tema legato alla misura previdenziale introdotta dal governo Conte I, continua a tenere banco nel dibattito pubblico. Dopo tanti mesi in cui è stata più volte ventilata la possibilità di una cancellazione anticipata della misura è praticamente certo che Quota 100 resterà in vigore per il 2020. E molto probabilmente lo stesso accadrà per il 2021.

Pensioni ultima ora, da Quota 100 a Quota 41?

Ricordiamo che Quota 100 è una misura che prevede l’opportunità di andare in pensione per coloro che hanno raggiunto i due requisiti base: 62 anni di età e 38 di contributi versati. La misura è stata introdotta come una misura temporanea valida per il triennio 2019-2021. Pertanto al netto di nuovi interventi legislativi nulla dovrebbe cambiare per i prossimi 24 mesi. L’allora maggioranza di governo composta da Movimento 5 Stelle e Lega, quando è stata introdotta Quota 100, ha parlato come di una misura dopo la quale sarebbe potuta entrare in vigore Quota 41. Quest’ultima indica la possibilità che possano andare in pensione coloro che hanno 41 anni di contributi versati e di farlo a prescindere dall’età anagrafica. Sarà così? Nei prossimi mesi ne sapremo di più.

Al momento ciò che è sicuro è che Quota 100 sarà valida per il 2020 e che la maggioranza di governo oggi formata da M5S-Pd-LeU-Italia Viva intenda affrontare la questione previdenziale valutando tutte le soluzioni provando a costruire ed approvare una riforma con cui superare l’impostazione della riforma Fornero. Il tutto passando da un confronto costruttivo con le parti sociali, sindacati in testa.

Quota 100, i costi del 2019 calcolati dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio

Pensioni ultima ora – Molto, come sempre in questi casi, l’esito dipenderà dalle risorse a disposizione. E a proposito di cifre vediamo, secondo il Rapporto sulla Politica di bilancio stilato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), quanto è costato nel 2019 Quota 100. Secondo quanto calcolato dall’UPB la spesa nel 2019 è stata pari a 2,6 miliardi di euro. Il 36% degli di coloro che ne avevano diritto non ha fatto richiesta. Ed è stato registrato il 10% di rifiuto sul totale delle domande.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]