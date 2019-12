Condividi su

Report: anticipazioni servizi stasera 23 dicembre 2019

Si avvicinano le feste natalizie ma non si fermano le roventi inchieste di Report. Il programma d’approfondimento giornalistico, in onda oggi 23 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, approda ad un nuovo e interessante appuntamento con tanti temi d’attualità da affrontare.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà Sigfrido Ranucci che attraverso servizi speciali, indagini e interviste proverà a far luce sulle dinamiche alla base di alcune problematiche sociali e fatti di cronaca politica ed economica ancora avvolti nel mistero. Ma cos’ha in serbo per noi Report?

Stasera Report ci porterà alla scoperta della réclame sui social network con il servizio di Lucina Paternesi intitolato I furbetti dell’hashtag. Oramai la pubblicità concentra la maggior parte dei propri investimenti su Instagram, azienda di proprietà di Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense fondatore del celeberrimo Facebook. Quest’anno inoltre per la prima volta la propaganda online e sulle piattaforme sopracitate ha superato quella sui media tradizionali. In questo mondo fatto di condivisioni di foto, video e storie, l’influencer, in Italia e all’estero, è diventato un vero e proprio lavoro. Una delle più famose donne che ha intrapreso questa carriera è Chiara Ferragni che ha costruito un impero proprio grazie al sapiente utilizzo dei social.

Report poi ci mostrerà in che modo si può raggiungere il successo. Per diventare testimonial di grandi colossi della moda e del make up è necessario essere seguiti da migliaia di persone, ottenere tanti like e commenti. Ma la pubblicità è sempre dichiarata? Nel nostro Paese è stata introdotta la digital chart: l’influencer deve sempre annunciare la sponsorizzazione attraverso un hashtag. Ma siamo sicuri che venga davvero messa in atto questa regola?

Report proseguirà con Città intelligenti di Michele Buono. Grazie alle moderne tecnologie infatti le grandi aree metropolitane di tutto il mondo sono connesse tra di loro. Comunicano tra di loro mettendo in atto un continuo scambio di risorse e competenze a patto però di essere in tanti e fare massa critica. Esempio tra frutti è New York che, grazie alla nuova legge sul clima varata nel 2019, ha dato vita ad un ristrutturazione energetica di ben 50.000 immobili. In questo caso però i numeri e le risorse ci sono ma cosa succede quando la situazione è diversa?

Nizza ha unito le proprie forze con quelle di altri quarantanove comuni vicini per portare avanti una serie di obiettivi condivisi. Un programma molto simile è stato realizzato con ottimi risultati anche a Chemnitz in Germania. Ma cosa accadrebbe se anche in Italia si impegnasse in un progetto di questo tipo? Report ci presenterà la sua simulazione tra Bari e Taranto.

Report: il servizio sui rifiuti in Campania

Oggi Report con La terra dei ciechi, servizio di Bernardo Iovene, ci porterà in Campania dove nel 2018 è stato varato il piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti.

Nonostante gli sforzi questi la situazione è ulteriormente peggiorata e tanti sono gli scarti derivati da attività illegali che vengono bruciati per non lasciare prove. Tutto questo si ripercuote sulla salute dei poveri cittadini senza strumenti per difendersi.

