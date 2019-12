Condividi su

Panchina Fiorentina: lo scenario dopo l’esonero di Montella

Complice un rendimento tutt’altro che positivo, Vincenzo Montella è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Fiorentina. Il tecnico partenopeo ha pagato un avvio di stagione completamente da dimenticare, con la squadra relegata nei bassifondi della classifica e apparentemente fuori dai giochi per le posizioni europee.

Ora è tempo di decidere e la società entro pochi giorni nominerà il nuovo allenatore: vediamo di seguito i nomi accostati alla panchina viola.

Esonerato Montella: i suoi numeri sulla panchina della Fiorentina

La società toscana, dopo una nottata di riflessioni, ha preso la sua decisione e l’ha comunicata all’allenatore campano. È stato decisivo il brutto k.o. di venerdì sera al Franchi contro la Roma: i gigliati hanno perso in casa per 1-4 offrendo una pessima prestazione sul piano del gioco. Dopo aver diretto l’ultimo allenamento di questa mattina, l’aeroplanino non ha lasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

L’allenatore ex Siviglia ha raccolto 17 punti in 17 giornate, arrivati grazie a quattro vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, partite in cui la squadra ha segnato appena 21 gol, subendone 28. Trattasi di numeri al di sotto delle aspettative di Rocco Commisso – che aveva già riposto fiducia in Montella dopo il tremendo finale della passata stagione – arrivato alla decisione dopo queste settimane di crisi nera. La Fiorentina ha concluso così nel peggiore dei modi un tremendo 2019.

Ora sotto osservazione ci sarebbe anche il direttore sportivo Daniele Pradé, che durante il mercato di gennaio dovrà salvare il suo posto

I nomi del post Montella

Sono tanti i nomi presi in considerazione dalla dirigenza viola per affidare la panchina della Fiorentina in buone mani. Tra questi sono stati sondati Spalletti, che pare essere non disponibile ad accettare perché ancora sotto contratto con l’Inter e non avrebbe intenzione di prendere una squadra a campionato in corso, Ballardini, Prandelli – quest’ultimo ha già allenato i viola dal 2005 al 2010 – e Di Biagio.

Ma, tra tutti, il più fattibile sembra essere Iachini, a cui sarebbe affidato il compito di traghettatore fino a fine stagione. Agli allenatori sondati, il presidente Commisso proporrà un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per la prossima stagione nel caso in cui si riesca a risollevare le sorti di una squadra che sembra del tutto persa.

