Smartphone ZTE: 10 modelli 5G in uscita nel 2020, ecco quali

ZTE come Huawei è una di quelle aziende maggiormente in difficoltà in seguito al ban statunitense. Le due case produttrici fanno delle infrastrutture i loro punti di forza e per questo motivo sono considerate “minacce” negli States. A breve la pressione fornita dalla guerra commerciale potrebbe allentarsi con un atto della stessa Casa Bianca. Allo stesso tempo ZTE ha manifestato la volontà di lanciare nel 2020 una folta schiera di smartphone che facciano del supporto alla 5G la loro caratteristica principale. Ecco i 10 modelli in uscita nel nuovo anno.

Smartphone ZTE: le parole di Xu Feng per il futuro della società

Il Senior Vice President of Communications dell’azienda, Xu Feng, ha annunciato l’avvento di una serie di smartphone per il nuovo anno. La 5G rappresenta la svolta nel settore della telefonia e dell’innovazione. I dati sono ancora poco indicativi ma 5 smartphone su 100 hanno un supporto alla tecnologia. Bisogna tenere conto che le infrastrutture sulla connettività 5G sono ancora indietro in alcuni paesi. La società presenterà 10 modelli compatibili, gli stessi previsti anche da Xiaomi, i quali andranno a coprire differenti fasce di prezzo (comprese tra i 250 e i 380 euro).

Smartphone ZTE: Axon 10 Pro 5G

Uno dei dispositivi mobili presentati all’inizio di questo 2019 è stato l’Axon 10 Pro 5G. I prossimi modelli del nuovo anno ricalcheranno nei tratti e nel design questo device anticipatore della connettività. Non si conoscono al momento le caratteristiche tecniche generali dei futuri device. L’intenzione di ZTE è quella di fornire degli smartphone capaci di sfruttare al massimo la 5G e di garantire prestazioni ottimali per i propri utenti. Non è da escludere la presenza di processori d’avanguardia e di ricche dotazioni di RAM.

