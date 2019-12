Tra cenoni e i festeggiamenti in spiaggia: ecco come si preparano gli italiani e la popolazione estera a celebrare la vigilia di Natale 2019.

Vigilia di Natale 2019: cosa fare in Italia e tradizioni all’estero

Tra cenoni e i festeggiamenti in spiaggia, ecco come si preparano gli italiani e la popolazione estera a celebrare la vigilia di Natale 2019.

La Vigilia di Natale in Italia

Tradizionalmente, la vigilia di Natale in Italia viene celebrata intorno ad una lunga tavolata in famiglia per quello che viene chiamato più semplicemente cenone di Natale. Ogni regione propone i propri piatti tipici che vengono accompagnati generalmente dal buon vino nostrano in tutte le sue sfaccettature: dal rosso al bianco, passando per il rosato. Al termine della sostanziosa cena, si prosegue la serata giocando a carte e a tombola, mangiando frutta secca come noci, pistacchi e noccioline, oltre ai soliti pandori e panettoni.

Ovviamente si parla in maniera generale, anche perché c’è chi preferisce staccarsi da questo cliché scegliendo di passare la Vigilia – ma anche tutto il periodo natalizio – nelle zone montane italiane e quelle al confine dello Stivale: piste sciistiche, discoteche e i centri termali sono sicuramente un’ottima suggestione dove poter godersi il Natale in pieno relax.

La Vigilia di Natale all’estero

Sono diverse le maniere in cui il Natale e la sua Vigilia vengono festeggiati in Europa e nel resto del mondo. Ad esempio, in Inghilterra non sono soliti fare il cenone di Natale, ma per tradizione i bambini appendono in serata le calze accompagnate da latte e Mince Pie – dolce tipico natalizio – per ringraziare Babbo Natale dei doni che porterà e che verranno scartati la mattina seguente.

Negli Stati Uniti, invece, sono tante le sfaccettature in cui viene celebrato il Natale, anche per via delle numerosissime etnie che caratterizza l’intero Paese. Generalmente si usa fare alla stessa maniera degli inglesi, ovvero preparare il Mince Pie per Babbo Natale, ma se dovessimo spostarci per esempio in California la figura del Babbo Natale viene modificata: non sono le renne a fargli compagnia ma una tavola da surf, considerando che a dicembre il clima da quelle parti è estivo, tant’è vero che le persone passano abitualmente il periodo natalizio in spiaggia.

Situazione simile a quella californiana – se non addirittura amplificata – è quella che riguarda l’Australia dove, essendo piena estate, fa talmente caldo che l’aria natalizia quasi non si respira per niente. Gli australiani, però, sono soliti fare il Carols by Candlelight: la gente si riunisce per strada portando candele e cantando le tipiche canzoni di Natale.

Come si può evincere, ogni Paese e ogni città ha le proprie usanze e tradizioni per rendere speciale la notte della vigilia di Natale, che vede grossomodo riunire grandi e piccini distaccandosi da una realtà che potrebbe anche essere grigia, colorandola con lo spirito natalizio, che sia a tavola, in spiaggia o semplicemente davanti a un camino acceso.

