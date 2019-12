Condividi su

Auguri di Natale 2019: frasi, pensieri e citazioni per gli amici

A Natale, ormai, è sempre più tempo di regali. Una buona idea è quella di accompagnarli con una frase adatta all’occasione, che vada oltre i classici (e un po’ scontati) “Tanti Auguri”, “Buon Natale e Felice Anno Nuovo”, eccetera, e che facciano capire a chi li riceve che, oltre al valore materiale del dono, abbiamo anche a cuore la persona a cui è destinato. Ma come fare?

Ecco una selezione di frasi e pensieri celebri da dedicare agli amici.

Le frasi per i nostri amici

Scegliere la frase perfetta, specialmente se l’immaginazione non è la nostra dote migliore, può essere più difficile del regalo stesso. Fortunatamente, soprattutto in questo periodo, Internet pullula di frasi da usare per formulare i nostri più cari auguri. Per esempio:



– Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!

– Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale.

– Ogni tuo sorriso accende in cielo una nuova stella. Continua a brillare per sempre, i tuoi sogni sono a portata di mano, realizzali! Tanti auguri di Natale!

– Auguri di Natale e che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita. Tanti auguri di Buon Natale

– Buon Natale… ti auguro il meglio da realizzare! Tanti auguri

– Tanti auguri di un sereno e buon Natale pieno di gioia e di colore. Tanti auguri!

– Buon Natale, tanti auguri! È il momento migliore per avverare ogni tuo sogno. Sii gioioso, positivo e felice. Ti auguro solo il meglio!

– Ti giunga il mio miglior abbraccio…ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale.

Frasi insolite e per la famiglia

Fin qui, le frasi classiche per fare arrivare agli amici i nostri migliori auguri. Ma cosa potremmo scegiere se decidessimo di fare gli auguri in modo un po’ insolito e meno scontato? Ecco alcuni esempi:

– Natale: l’unico periodo dell’anno in cui ci si può sedere di fronte ad un albero morto e mangiare dolcetti da una calza

– Spero che il regalo che mi hai chiesto di comprarti ti sia piaciuto. Buon Natale

– In questo giorno di gioia e di festa, bisogna essere tutti più buoni e tolleranti. Fai come me: invia un messaggio di auguri a un amico sfigato!

– Buon Natale, ti auguro di ricevere tutto ciò che desideri…ah, aspetta ma tu hai già tutto ciò che desideri, hai me!



A Natale siamo tutti più buoni, anche con mamma e papà. Quindi si può dedicare loro un augurio particolare:



– Buon Natale mamma, spero che ogni tuo giorno sia pieno di gioia così come è stata la mia vita finora grazie a te

– Buon Natale papà, quest’anno ho cercato a lungo per te un regalo meraviglioso…e poi mi sono accorto che avere un figlio come me è il miglior regalo che tu potessi desiderare!



E se si vuole essere bipartizan:



– Di tutti i regali che ho ricevuto a Natale nessuno regge il confronto con il migliore di tutti, che è avere voi due come genitori



Questa, invece è una frase adatta se si hanno fratelli o sorelle:



– Avevo chiesto a Babbo Natale di farmi diventare un supereroe…e lui mi ha fatto un regalo più grande, mi ha fatto diventare un fratello!

Auguri di Natale 2019: le citazioni famose

Sono molti i personaggi famosi che hanno espresso il loro pensiero sul Natale. Sarebbe impossibile riportarle tutte, ecco una selezione delle migliori, da usare per fare gli auguri:



– Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve del Polo Nord non basterà ad imbiancarlo (Bing Crosby)

– A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia (Alda Merini)

– È che spesso a Natale mi viene il magone / con le luci, il presepe e tutte quelle persone / con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, / col boccone sempre in bocca come un branco di maiali. / E pensare com’era bella questa notte trenta anni fa / alla luce di un’altra stella, alla luce di un’altra età (La vigilia di Natale –Brunori Sas)

– Il vero spirito del Natale alberga nel tuo cuore (Dal film Polar Express)

– Il Natale non è necessariamente collegato a qualcosa di materiale. Natale è essere buoni gli uni con gli altri, è gentilezza (Carrie Fisher)

– A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati (Alda Merini)

– Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato (Jake La Motta)

– È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.… È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri (Madre Teresa di Calcutta)

– Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli (Taylor Caldwell)

– Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo (Antoine de Saint-Exupéry)

Anche Snoopy fa gli auguri

I personaggi di Snoopy, inventati da Charles M. Schulz, sono un’ottima materia prima per le frasi di auguri, spesso ironiche, com’è nel loro stile:



– La gente compra già i regali di Natale e io ho ancora la salsedine nei pensieri

– A Natale sono tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa!

– Caro Babbo Natale, come stai? Come sta tua moglie? Non sono sicuro di cosa volere quest’anno. Forse dovresti mandarmi il tuo catalogo.

– Cercasi controfigure per tutta la durata delle feste natalizie

– Lo sentite anche voi nell’aria l’odore dei chili che vi stanno raggiungendo?

– Comunque io, della magia del Natale, sto vedendo scomparire solo i soldi!

