Ognuno è perfetto: trama e anticipazioni ultima puntata 23 dicembre

È giunto il momento di salutare i protagonisti di Ognuno è perfetto. La serie televisiva, in onda oggi 23 dicembre 2019 alle 21,25 su Rai 1, approda alla sua terza ed ultima puntata con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente e ancora tante sorprese e inaspettati rivelazioni.

Stasera quindi tornano le avventure del giovane e intraprendente Rick pronto a tutto pur di coronare il sogno d’amore con la sua adorata Tina. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo noi la fiction diretta da Giacomo Campiotti!

Ognuno è perfetto, davvero è questa il messaggio veicolato dalla fiction che sta commuovendo il pubblico italiano. Nel quinto episodio prosegue l’incredibile viaggio dei ragazzi della cioccolateria che hanno deciso di aiutare il coraggioso Rick a ritrovare Tina, sua dolce metà. Anche Ivan, padre del protagonista, e Miriam, proprietaria dell’industria in cui lavorano i giovani, partecipano all’impresa e in particolar modo così l’uomo dimostra al figlio di sostenerlo totalmente.

A questo punto però l’innamorato comprende di voler proseguire la romantica missione da solo con il genitore con il quale si mette subito alla ricerca della fidanzata e di sua madre Katarina. Tuttavia la strada che separa i due partner è tutta in salita e costellata di bugie, ostacoli e imprevisti.

Ognuno è perfetto si concluderà con il sesto episodio in vediamo Rick e Ivan, una volta scoperto che Tina e Katarina non si trovano in Albania, alla volta del Kosovo, stato in cui al momento si trovano le due donne.

Dopo peripezie, ostacoli e contrattempi, il ragazzo, grazie all’intervento dei suoi amici che non sono tornati in Italia, riesce finalmente a riabbracciare la fidanzata con la quale organizza il matrimonio.

Ognuno è perfetto: lo streaming e le repliche

È possibile seguire Ognuno è perfetto in diretta streaming e in versione on demand su Rai Play.

Inoltre le repliche della fiction verranno trasmesse sul canale 25 del digitale terrestre.

