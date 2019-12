Condividi su

Roma, breve focus sulla stagione giallorossa fino ad oggi

La stagione della Roma è al di sopra delle aspettative: dopo lo scetticismo iniziale, i giallorossi sono quarti in Serie A e ai sedicesimi di Europa League. Facciamo brevemente il punto della situazione.

La Roma ha superato lo scetticismo di inizio stagione

Dopo aver terminato lo scorso campionato al sesto posto, con Di Francesco esonerato in marzo, la Roma aveva bisogno di nuove garanzie per affrontare la nuova stagione. La società giallorossa ha deciso, però, di affidare la panchina a Paulo Fonseca, sicuramente non un nome che ha fatto impazzire i tifosi la scorsa estate.

Anche la squadra è stata molto ritoccata: via Olsen, Manolas, El Shaarawy, Shick, Marcano, Nzonzi, Defrel e De Rossi, dentro Pau Lopez, Smalling, Mancini, Mkhitaryan, Diawara, Veretout e Spinazzola. Tante scommesse tra allenatore e calciatori che si stanno trasformando in garanzie – considerato l’andamento della stagione – entusiasmando la piazza romana.

Lotta alla Champions League

Dopo un inizio di stagione altalenante, la stagione della dei capitolini ha preso un’ottima strada che l’ha portata fino al quarto posto prima della sosta natalizia. La Roma è sotto di un punto dalla Lazio terza in classifica e lontani sole sette lunghezze da Inter e Juventus. I numeri dei capitolini sono inoltre molto confortanti: 33 gol fatti e 17 gol subiti, a cui si aggiunge il bellissimo gioco offensivo che il tecnico portoghese propone.

Il percorso in Europa League della Roma

I giallorossi hanno dimostrato di essere forti anche in Europa League giocando spesso con le seconde linee della squadra e qualificandosi ai sedicesimi della competizione, dove sfideranno con i belgi del Gent dopo aver chiuso il proprio girone in seconda posizione. Anche in questo torneo, i numeri sono positivi: solo 6 sono i gol subiti in altrettante partite, mentre quelli siglati sono 12.

Il calcio offensivo di Fonseca sta dando i suoi frutti

Con il suo 4-2-3-1, Fonseca ha dato equilibrio alla Roma anche quando ha dovuto fare i conti con i numerosi infortuni che hanno colpito i suoi calciatori, senza dover rinunciare al gioco spumeggiante che tanto sta facendo divertire tifosi romanisti e non. Inoltre, è stato abile e capace nell’aver trasformato Mancini come centrocampista quando le numerose defezioni hanno colpito il centrocampo.

In fase di realizzazione la Roma può fare affidamento al solito Edin Dzeko, il quale ha già realizzato 10 gol tra campionato e coppa, dimostrandosi funzionale al gioco di Fonseca anche in fase di assistenza: lo dimostrano le reti messe a segno dai vari Mkhitaryan, Zaniolo e Pellegrini, autori fin qui – soprattutto i due italiani – di una grande stagione. A questi si aggiungono gli specialisti nei calci piazzati Perotti e Kolarov, con il serbo già a quota 5 nella classifica marcatori del campionato e i saltatori Mancini e Smalling che hanno gonfiato la rete tre volte.

