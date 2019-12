Condividi su

Non ci resta che piangere: trama, cast e anticipazioni del film

La settimana si apre all’insegna del buonumore con Non ci resta che piangere. La celebre commedia del 1984, in onda stasera 23 dicembre 2019 alle 21.27 su Rete 4, è stata scritta, diretta e interpretata dai due straordinari artisti Roberto Benigni e Massimo Troisi, quest’ultimo prematuramente scomparso nel 1994.

Lo spassoso lungometraggio, prodotto da Yarno Cinematografica, Best International Film, ha potuto contare sulle musiche di Pino Donaggio, la fotografia di Giuseppe Rotunno mentre il montaggio è stato affidato a Nino Baragli. Inoltre l’esilarante opera in Italia al tempo incassò quindici miliardi di lire ottenendo quindi un grande successo. Ma qual è la sinossi di Non ci resta che piangere?

Non ci resta che piangere: trama e anticipazioni del film

Non ci resta che piangere segue le vicende di Saverio e Mario, due amici di vecchia data. Mentre il primo è un insegnante, il secondo lavora come bidello e spesso escono insieme per chiacchierare e confrontarsi sulle proprie vite. Un giorno, in un punto non specificato della campagna toscana, si trovano fermi in macchina ad un passaggio a livello. L’attesa però è più lunga del previsto e decidono di provare una strada alternativa e mai sperimentata. Durante il tragitto però l’automobile si guasta e sono costretti a passare la notte in una locanda isolata tra i campi.

Quello che sembrava un banale imprevisto si trasforma ben in un’incredibile avventura dai contorni fiabeschi. Al risveglio infatti i protagonisti di Non ci resta che piangere si trovano catapultati nella toscana del 1400. Confusi e increduli, dopo i primi momenti d’esitazione, la coppia di amici inizia ad ambientarsi e fare la conoscenza di personaggi illustri del Rinascimento. Riusciranno a tornare a casa?

Il cast completo del film

In Non ci resta che piangere Massimo Troisi interpreta Mario mentre Roberto Benigni è Saverio. Iris Peynado veste i panni di Astriaha, Amanda Sandrelli quelli di Pia e Carlo Monni è Vitellozzo. Livia Venturini recita la parte di Parisina, Elisabetta Pozzi quella della Locandiera e Paolo Bonacelli è Leonardo da Vinci.

Hanno partecipato al film anche: Jole Silvani, Loris Bazzocchi, Nicola Morelli, Mario Diano, Peter Boom, Fiorenzo Serra e Stefano Gragnani. Completano il cast Ronaldo Bonacchi e Galliano Mariani.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]