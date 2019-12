Condividi su

Come To Daddy: trama, cast e anticipazioni del film horror 2020

Amate gli horror che sanno unire il gusto per lo splatter all’humor nero? Allora non lasciatevi scappare Come To Daddy! La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche negli USA dl 7 febbraio 2020, rappresenta l’approdo alla regia di Ant Timpson, regista neozelandese produttore esecutivo di opere come The Devil Dared Me To, A Song of Good, How to Meet Girls from a Distance e Deathgasm.

Il lungometraggio da brivido, sceneggiato da Toby Harvard, ha potuto contare sulle musiche di Karl Steven, la fotografia di Daniel Katz mentre il montaggio è stato affidato a Dan Kircher e i costumi sono di Angela Ganderton. Ma qual è la sinossi di Come To Daddy?

Come To Daddy: trama e anticipazioni del film horror 2020

Come To Daddy racconta la storia di Norval Greenwood, un giovane e tranquillo uomo, che vive nella soleggiata California. Il ragazzo è stato abbandonato dal padre Brian quando era ancora piccolo e da allora non ha più ricevuto sue notizie. Introverso e ipersensibile, il protagonista riceve una lettera del genitore scomparso da anni e decide di attraversare mezzo modo solo per poterlo incontrare e chiedergli perché ha rinunciato alla sua famiglia.

Il figlio di Brian parte quindi alla volta della Nuova Zelanda e, giunto sul posto, è pronto a conoscerlo. Tuttavia ben presto Norval si rende conto che la realtà è molto distante dalla sua fantasia e l’uomo che immaginava gentile e pieno di sensi di colpa è in realtà un individuo burbero e scortese. A peggiorare la situazione si aggiunge il fatto che il padre ha un passato oscuro e inquietante. Come finirà Come To Daddy?

Il cast completo del film



Come To Daddy Elijah Wood intepreta Norval Greenwood mentre Stephen McHattie è Gordon. Garfield Wilson veste i panni di Ronald Plum, Madeleine Sami quelli di Gladys e Martin Donovan è Brian. Inoltre Michael Smiley recita la parte di Jethro, Simon Chin quella di Dandy e Ona Grauer è Precious.

Hanno partecipato al film Ryan Beil nel ruolo di Danny e Raresh DiMofte quello di Swinger. Completano il cast Alla Rouba, Noam Zylberman, Gord Middleton e Oliver Wilson.

