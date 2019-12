Condividi su

Regali di Natale, idee regalo e cosa regalare ai parenti antipatici

Anche tu ti sei preso all’ultimo minuto con i regali perché hai passato il tempo libero su Facebook a leggere che l’uomo non è mai sbarcato sulla luna? Non preoccuparti, non sei il solo. Gli ultimi sondaggi sui sondaggi rivelano che il 78,4% di idioti come noi ha cominciato a sentire Mariah Carey a settembre e ora di dicembre credeva il Natale fosse più uno stato mentale che una celebrazione.

Cosa regalare alla mamma

Un nipotino sarebbe una buona idea, ma va bene anche un contratto a tempo indeterminato, andrebbe bene anche un lavoro, anche un part time, nel caso va sempre bene millantare. Sì, mamma, finalmente le mie ore passate a giocare a Minecraft mi hanno forgiato una carriera e ora non dovrai più darmi la mancetta alla soglia dei quarant’anni.

Se invece sei una donna, sostituisci le ore passata a sognare su Etsy, dopo gli anni spesi su Polyvore; è ora di tranquillizzare mamma con regalie e doni degni di lei: domandale se è stata una buona idea convincerti di essere una principessa che merita di concedersi solo ad attori hollywoodiani pur essendo nata a Grezzago alta. Vedrai i suoi occhi illuminarsi di gioia.

Have yourself a merry little Christmas, grezzi maledetti

Cosa regalare al papà

Una buona idea è dichiarare di stare esplorando altre sessualità, non importa quali, tanto oggi ce ne sono talmente tante che ti puoi pure vestire da pinguino e strofinarti un frigorifero, troverai la tua comunità. Tuo padre nel suo intimo si domanda se ha fatto bene a non gettarti dalla finestra quando lo svegliavi ogni tre ore per la poppata.

Ebbene, rassicuralo. Mettigli una mano sulla spalla e confessagli di esserti fidanzato con una spigola surgelata, perché oggi il mondo è cambiato; dopotutto se oggi un bibitaro può sporgersi dal balcone gridando di avere abolito la povertà, tu potrai ben sollazzarti con i prelibati figli del mare.

Una volta aspettavamo di scartare meraviglie, oggi preghiamo non ci mettano troppo in imbarazzo

Cosa regalare ai nonni

Le adorate cariatidi vivono in un mondo alieno, ormai. Ai loro tempi la gente si trovava per bere, picchiarsi e trombare, oggi stanno in camera a litigare con sconosciuti che non rivedranno mai più. Alcuni dicono di regalare agli anziani vecchietti telefoni coi tasti larghi, liquori vintage, apparecchi acustici, ma sono sciocchezze.

Molto meglio delle riviste porno vintage in cui le donne c’hanno la selva oscura e per trovare la retta via serviva un machete. Essi sorrideranno, si daranno di gomito e ricorderanno i bei tempi andati. Bonus se trovi gli speciali di Natale, oggi ricercatissimi. Se proprio va male, Postalmarket. In caso poi i nonni siano del tipo che al secondo bianchino inneggiano al duce, una copia di Excelsior con la Mussolini ignuda farà un successo stellare.

Ecco cosa cercare su eBay, amico mio.

Soffi qui dentro e dica Jingle bells alla sua patente, signora.

Cosa regalare ai parenti

C’è sempre il caro vecchio petardo nel panettone, una gag intergenerazionale che non smette di divertire, specie se dopo la deflagrazione dal divano proviene una bestemmia strozzata ed è il nonno con la mano stretta al cuore che prende commiato da questa terra. Se sei uno di quelli coi parenti che negli anni ’90 compravano cazzate etniche tipo lampade a piramide sghemba, librerie tonde, tavolini di cocco e puzzavano d’incenso a chilometri, il più è fatto: acquista roba a tema, loro non avranno mai il coraggio di ammettere che hanno sbagliato tutto.

Quindi avanti col succo di baobab, cristalli magici, unguenti dall’India, kefir, cibo equosolidale, lampade di sale rosa, fontanelle zen, statuette di Buddha. Trovi gozziliardi di questa roba nei migliori siti dell’usato. Magari quando aprono il pacchetto aggiungi “Hey, zia! ma quando a vent’anni avevi un culo di marmo, perché lo tenevi nascosto dalle brache a pannolone?” Vedrai sorrisi di pietra, lacrime di gioia e risposte balbettate.

È da qui che la signora Bisoffi posta meme su Vasco Rossi e gli immigrati

Cosa regalare alla fidanzata

Le donne adorano ricevere regali costosi perché sono ancora legate alla società patriarcale in cui il loro valore era determinato dal prezzo di un oggetto. Oggi la società è cambiata e a nessuna donna interessa più ricevere pellicce, gioielli, profumi, borse. È offensivo per loro e per te. Molto meglio aprire na raccolta fondi per qualche causa importante, le dimostrerai che ha scelto un uomo che affronta le grandi cause.

Se invece sei una donna, dimenticati l’epoca in cui si regalavano gemelli, fermacravatta, orologi, cinture, cravatte o fazzoletti pregiati. Lunghe battaglie hanno permesso agli uomini di potersi vestire come bambini di quindici anni e le cravatte non sanno manco annodarsele, quindi via con felpone spiritose a tema videogiochi/cartoni/fumetti, magliette XXXL di gruppi musicali ormai ottuagenari, un bonus delle belle scarpe da ginnastica di marca. Livin la vida loca, baby.

Dimenticavo: c’è anche lo smartwatch, Dio mi possa accecare.