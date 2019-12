Condividi su

Messa Natale 2019 in Vaticano con Papa Francesco: orario e diretta tv

Oggi 24 dicembre alle 21.20 su Rai 1 andrà in onda la Messa di Natale 2019. Come di consueto, il solenne rito religioso sarà celebrato da papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, eletto sommo pontefice il 13 marzo 2013.

Quello di stasera è uno degli eventi più attesi dell’anno e proprio per questo la funzione sarà trasmessa in mondovisione e diffusa in diretta non solo sulla rete ammiraglia ma anche su Tv 2000. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sugli appuntamenti di preghiera in programma questi giorni!

Anche quest’anno, in occasione delle feste, la Chiesa ha organizzato accuratamente il programma degli eventi legati alla nascita del Cristo Salvatore che si aprirà con la celebrazione, il 24 dicembre alle 21.30, della Messa della Notte di Natale 2019 nell’incredibile cornice della basilica di San Pietro. Il sommo pontefice infatti presiederà la solenne liturgia che prenderà il via con la processione d’ingresso seguita poi dal bacio alla statua del Gesù in fasce. Inoltre le preghiere dei fedeli saranno pronunciate in arabo, francese, cinese, swahili e portoghese. Al temine della funzione un corteo porterà la scultura del Redentore bambino al presepe della Basilica Vaticana. Come già detto in apertura di articolo, la Messa di Natale 2019 verrà trasmessa su Rai 1 e Tv2000. Quest’ultima inoltre trasmetterà tutti i principali appuntamenti religiosi dalla Vigilia fino all‘Epifania.

Le celebrazioni proseguiranno poi con la benedizione Urbi et orbi del 25 dicembre in Piazza San Pietro. Il 26 invece, in occasione di Santo Stefano, il sommo pontefice declamerà l’Angelus alle ore 12 affacciandosi dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico. Domenica 29 ricorrerà la festa della Santa Famiglia di Nazareth mentre il 31 dalle ore 17.00 papa Francesco onorerà i primi Vespri a cui seguirà poi il Te Deum, liturgia di ringraziamento per l’anno civile appena trascorso, e la benedizione eucaristica.

