Una poltrona per due: trama, cast e anticipazioni del film

Molti film rappresentano il Natale ma è difficile trovarne uno che eguagli Una poltrona per due. La celebre pellicola del 1983, in onda stasera 24 dicembre 2019 alle 21.30 su Italia 1, è stata diretta da John Landis, regista statunitense noto al grande pubblico per opere come Animal House, The Blues Brothers, Un lupo mannaro americano a Londra, Ai confini della realtà e Il principe cerca moglie.

La spassosa commedia, il cui titolo originale è Trading Places, è stata prodotta da Cinema Group Ventures e Paramount Pictures mentre la fotografia è di Robert Paynter e le musiche sono a cura di Elmer Bernstein. Inoltre l’opera ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar e due ai Golden Globes. Ma qual è la sinossi di Una poltrona per due?

Una poltrona per due: trama e anticipazioni del film

Una poltrona per due è ambientato a Filadelfia e segue le vicende di Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine, uomini con vite completamente diverse. Mentre il primo è uno scontroso agente di cambio per l’azienda di successo dei fratelli Randolph e Mortimer Duke e conduce un’esistenza tutta dedita agli agi e rapporti superficiali, il secondo è un clochard che nonostante le difficoltà non si perde mai d’animo ed è dotato di una straordinaria parlantina.

I protagonisti di Una poltrona per due sembrano destinati a non conoscersi mai fino a quando un evento stravolge il loro futuro. La Vigilia di Natale infatti a causa di un malinteso Louis e Billie si scontrano al cospetto dei fratelli Duke che decidono di coinvolgerli, a loro insaputa, in un esperimento sociale: far cadere in disgrazia il ricco agente di cambio e offrire un lavoro di spicco al simpatico senzatetto. Come andrà a finire?

Il cast del film

In Una poltrona per due Dan Aykroyd interpreta Louis Winthorpe III mentre Eddie Murphy è Billie Ray Valentine. Ralph Bellamy veste i panni di Randolph Duke, Don Ameche quelli di Mortimer Duke e Denholm Elliott è Coleman.

Hanno partecipato al film Jamie Lee Curtis nel ruolo di Ophelia, Paul Gleason in quello di Clarence Beeks e Frank Oz è il poliziotto corrotto. Inoltre James Belushi recita la parte di Harvey, Bo Diddley quella del proprietario di un banco dei pegni e Stephen Stucker è il capostazione. Completano il cast Kristin Holby nelle vesti di Penelope Witherspoon e James Eckhouse in quelle del poliziotto della prigione.

