Prezzo benzina, diesel e gpl a Natale 2019: valore e quotazione

I prezzi di benzina, diesel GPL, metano si stanno muovendo, ma purtroppo verso il rialzo rispetto alle scorse settimane. Ha cominciato ENI nel consigliare ai propri distributori un rialzo di un centesimo la scorsa settimana. Più di recente, nonostante la stabilità dei prezzi dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, hanno proceduto ad aumenti anche Api e Tamoil.

Ma vediamo i prezzi più recenti dei carburanti. In media la benzina costa 1,588 euro al litro in modalità self service, 1, 723 da serviti.

Il diesel 1,48 euro al litro nei distributori self service, e 1,618 in quelli in cui ci si fa servire.

Partiamo però dai primi.

La benzina oscilla tra un massimo di 1,605 euro al litro presso Eni a un minimo di 1,583 presso Tamoil, mentre si scende a 1,566 ai distributori no logo

Il diesel va da 1,492 euro al litro da Eni a 1,476 da Esso, ma presso le pompe indipendenti si può arrivare a 1,462 euro al litro

Prezzo benzina, diesel GPL, Metano da serviti

Se ci si fa servire ovviamente si deve pagare di più. In questo caso i distributori più cari sia per benzina che per diesel sono quelli di Api-IP con rispettivamente 1,793 e 1,698 euro al litro.

I più economici sono i distributori di Tamoil, con 1,679 euro al litro per la benzina, e 1,582 per il diesel.

In entrambi i casi si risparmia con i distributori no logo, con 1,617 euro al litro per quanto riguarda la benzina e 1,512 per il diesel

Il GPL oscilla meno, va dagli 0,625 euro all’euro presso Esso agli 0,608 da Q8. Mentre si scende a 0,599 euro al litro con le pompe indipendenti.

Infine il metano, che si misura non in litri ma in kilogrammi. È anche in questo caso Esso il più caro, con 1,006 euro al kg, mentre si risparmia presso TotalErg e Q8 con 0,992, e soprattutto presso i soliti distributori indipendenti con 0,978 euro al kg

Fonte: Ansa

