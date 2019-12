Condividi su

La Bella e la Bestia 2019: trama, cast e anticipazioni del film stasera

Per la serata di Natale 2019, la programmazione della prima serata di Rai Uno prevede La Bella e la Bestia, film del 2017 che si basa sul famosissimo cartone animato Disney.

La Bella e la Bestia: la trama del film in onda su Rai 1

Il film scelto per la prima serata di Natale 2019 di Rai 1 è La Bella e la Bestia; la pellicola del 2017 si basa in primo luogo sul famosissimo cartone animato del 1991 ma prende spunto anche dalla favola originale (cambiano alcuni dettagli nella trama rispetto al capolavoro Disney come il motivo per cui il padre di Belle viene rinchiuso nel castello). Il film comincia con una mendicante, in realtà si tratta di una strega, che cerca ospitalità presso un castello abitato da un principe molto egoista.

Quest’ultimo la caccia e per questo viene maledetto: dovrà vivere con l’aspetto di una “bestia” finché qualcuno non si innamorerà di lui. La narrazione riprende diversi anni dopo quando nel paesino di Villeneuve si trasferiscono l’inventore Maurice e sua figlia Belle. Un giorno Maurice si mette in viaggio per raggiungere il mercato: a un certo punto viene attaccato da un branco di lupo, per sfuggirgli si introduce di nascosto nel castello della Bestia. Una volta scoperto da quest’ultima viene rinchiuso nelle segrete. Belle, preoccupata, si metterà alla ricerca del padre, quindi, lo troverà al castello della Bestia: per liberarlo sarà costretta a rimanere al suo posto.

Cast, colonna sonora e incassi

Nel cast del film compaiono i nomi di Emma Watson, nota per aver interpretato il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter (ormai molto tempo fa), Luke Evans (Scontro tra titani, I tre moschettieri) e Dan Stevens (Downtown Abbey). Il regista è Bill Condon noto per aver diretto le due pellicole della saga di Twilight. Da segnalare il tema principale della colonna sonora, la canzone “The Beauty and the Beast”, cantata da John Legend e Ariana Grande. La Bella e la Bestia è stato il 30esimo film della storia a superare il miliardo di incassi.

